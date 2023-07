Es ist immer wieder ein beeindruckendes Bild, wenn ein Tross von weit mehr als 100 Bikern Spenden ins SOS-Kinderdorf in Eisenberg bringt. Auch diesmal kann die Summe so manchen Wunsch wahr werden lassen.

Wenn sich 130 Motorräder in Bewegung setzen, gemeinsam, teilweise mit Sozius und Begleitfahrzeugen, von Landau bis nach Eisenberg fahren, eine lange Kolonne bilden und einen kurzen Stopp bei Johanniskreuz einlegen, dann macht das schon was her. Da fließt Benzin durchs Blut und es duftet nach Gummi auf dem heißen Asphalt.

Am Sonntag war es wieder so weit: Der Tross brach mit Polizeigeleit zur nun schon traditionellen Sternfahrt auf. Zwei Jahre lang mussten die Biker um Hauptorganisator Siggi Müller auf ihr sonst alljährliches und heißgeliebtes Groß-Event warten. Zwei Jahre lang hatte die Pandemie auch die Freiheit der Motorradfahrer fest im Griff. Doch im letzten Jahr konnten sie endlich wieder los. Und auch 2023 sind sie zurück. Zurück im Sattel, zurück auf der Straße. Bereit, das Leben zu genießen und dabei etwas Gutes zu vollbringen.

Denn Siggi Müller und Kollegen knattern mit ihren Maschinen nicht einfach nur los: Sie haben auch eine wichtige Mission. „Seit über 20 Jahren besuchen wir schon das SOS-Kinderdorf in Eisenberg. Seit über 20 Jahren unterstützen wir die Einrichtung auch finanziell“, erklärt Müller. In diesem Jahr hatten die Biker insgesamt 12.960 Euro im Gepäck. Gesammelt wurde über das zurückliegende Jahr hinweg. „Mittels Spendenboxen in Geschäften und Beiträgen der Sternfahrt-Teilnehmer am Morgen der Abfahrt. Wir haben aber auch zwei große Hauptsponsoren“, verrät der Organisator.

Geld fließt in diverse Projekte

Dank der großen Unterstützung wurde der Klingelbeutel wieder richtig voll. Feierlich konnte das Geld nun an die Einrichtungsleiterin Irene Jennes übergeben werden. Es soll in Projekte des Kinderdorfes fließen. Hier lassen sich die Betreuer immer eine Menge einfallen. Kürzlich wurden beispielsweise zwei weitere kleine weibliche Burenziegen angeschafft. Insgesamt beherbergt die Einrichtung nun derer fünf. Aktuell sollen Namen für die Tiere gefunden werden, Kinder und Mitarbeiter können Vorschläge machen.

Organisator Siggi Müller und Kinderdorf-Leiterin Irene Jennes. Foto: Paul

Und auch wenn das diesmal schon der 24. Besuch der Biker war, zeigten sich Jennes und ihre Kollegin Yasmin Stockert (Öffentlichkeitsarbeit SOS Kinderdorf) von der Zuwendung überwältigt. Von den Kindern wurden die Biker am Nachmittag sehnsüchtig erwartet. Sie reckten die Hälse, winkten, bildeten den Ankommenden ein Spalier, begrüßten sie mit Jubelrufen und Applaus. Nachdem die heißen Öfen am Straßenrad zum Abkühlen alle in Reih und Glied abgestellt waren, ging es zum gemütlichen Teil über. Denn im SOS Kinderdorf bereitete man den Besuchern ein opulentes Grillfest. Mit jeder Menge verschiedener Salate, alkoholfreien Getränken und Kaffee und Kuchen.

Auch ein Unterhaltungsprogramm hatten die Familien vorbereitet. Die Trommelgruppe von Musiktherapeutin Julia Hecker sorgte für Stimmung. Mit ihren Cajons begleiteten die Kinder verschiedene Musikstücke, beispielsweise „Natural“ von Imagine Dragons und „Power“ von Little Mix. Außerdem spielten die Kinder Klavier, Saxophon und sangen. Trotz großer Aufregung meisterten alle ihren Auftritt mit Bravour, da war der Wunsch nach Zugabe vorprogrammiert. Bis zum Nachmittag saßen alle gemütlich beisammen, ehe der Biker-Pulk wieder die Heimreise antrat.

Jubiläumsfahrt in Planung

Im kommenden Jahr steht die Jubiläumsfahrt im Haus: 25 Jahre Sternfahrt. „Da freuen wir uns schon drauf und hoffen, dass alles wieder so reibungslos ablaufen wird“, sagt Siggi Müller. Auch dass die Polizei diesmal dabei war, fand er gut. „Ich hoffe, dass das auch im nächsten Jahr wieder so ist.“

Im Kinderdorf geht man gedanklich schon mal in die Planung. „Der 25. Besuch. Da müssen und werden wir uns was Besonderes einfallen lassen“, versprach Irene Jennes. Unterstützung ist ihr dabei gewiss. Denn das Eisenberger SOS Kinderdorf beherbergt momentan 50 Kinder und Jugendliche ab drei Jahren in Familien und Wohngruppen, verteilt auf zehn Häuser. Außerdem gibt es einen öffentlichen Kindergarten mit 60 Plätzen.