Sterben ist oft ein Tabu. In Eisenberg wird es Thema, dort findet ein Letzte-Hilfe-Kurs statt. Was am Lebensende wichtig ist.

Erste-Hilfe-Kurse kennt jeder – ob vom Führerschein, aus der Ausbildung oder vom Hörensagen. Dass es auch Letzte-Hilfe-Kurse gibt, wissen aber nur die wenigsten. Die Kurse vermitteln den Teilnehmern Wissen zum Umgang mit schwerkranken und sterbenden Menschen. Entwickelt hat sie der Palliativmediziner Dr. Georg Bollig. Mittlerweile gibt es sie in 23 Ländern weltweit.

Im März findet erstmals ein solcher Kurs in Eisenberg statt. Die Leitung übernimmt Katharina Reiß. Sie ist Palliative-Care-Fachkraft und leitet den Standort Rockenhausen beim ambulanten Hospizdienst SAPV Care. SAPV steht für Spezialisierte Ambulante Palliativ-Versorgung. Deren Ziel ist es, die Lebensqualität von Patienten und ihren Familien zu verbessern, indem Leiden frühzeitig erkannt und optimal behandelt werden.

Ängste abbauen

Katharina Reiß arbeitet täglich mit Palliativpatienten und weiß, wie man am besten mit ihnen und ihren Angehörigen umgeht. Dieses Wissen will sie teilen. An ihrem kostenlosen Kurs kann jeder, der sich für die Themen Sterbebegleitung und Palliativmedizin interessiert, teilnehmen. Es sind noch Plätze frei. Reiß will den Teilnehmern nicht nur praktische Tipps und Basiswissen an die Hand geben, sondern auch Berührungsängste im Umgang mit Todkranken und deren Angehörigen abbauen.

Denn Krankheit, Sterben und Tod seien nach wie vor Tabuthemen in unserer Gesellschaft, sagen sowohl Reiß als auch ihr Chef Silvio Tarek, der Geschäftsführer von SAPV Care. Tarek findet, das Sterben werde quasi in die Krankenhäuser und Hospize „outgesourct“. „Dabei ist es ein Weg, den wir alle gehen müssen“, sagt Reiß. „Und je besser wir uns vorbereiten, desto einfacher kann der Weg werden.“

Reiß weiß, dass es auch anders gehen kann. Sie ist auf einem Bauernhof groß geworden, wo mehrere Generationen zusammenlebten: „Wir hatten ein Sterbezimmer zu Hause.“ Für sie und ihre Brüder sei es ganz normal gewesen, sterbende Verwandte zu begleiten. So erinnert sie sich etwa daran, wie sie als kleines Kind ganz selbstverständlich den kranken Großvater mit Joghurt fütterte.

Ein Drittel hat Krebs

Etwa ein Drittel der Patienten, die vom SAPV-Team betreut werden, sind an Krebs erkrankt, berichtet Silvio Tarek. Die übrigen Patienten leiden unter schweren neurologischen Erkrankungen wie Amyotropher Lateralsklerose (ALS) oder Multipler Sklerose sowie an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Auch Menschen, die mit den Folgen des Long-Covid-Syndroms zu kämpfen haben, gehören zu den Patienten.

Die Letzte-Hilfe-Kurse bestehen aus vier Modulen und sollen dabei helfen, den Tod wieder zu normalisieren. Im ersten Modul geht es um das Sterben als Teil des Lebens. Dabei wird erläutert, welche biologischen Veränderungen im Körper eines sterbenden Menschen ablaufen. Modul zwei widmet sich den Themen Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten.

Wie Schmerzen und andere Beschwerden am Lebensende gelindert werden können, ist Thema des dritten Moduls. Ziel ist es, Betroffenen ein Sterben in Würde zu ermöglichen. Viele Menschen seien überrascht, wie wirkungsvoll kleine Gesten sein können: „Viele sind immer ganz erstaunt, wenn sie sehen, dass sie mit Kleinigkeiten ganz viel machen können. Dass es manchmal einfach hilft, wenn man den Angehörigen Lebensmittel aus dem Supermarkt mitbringt, wenn die das Sterbebett nicht verlassen möchten“, sagt Reiß.

Den Abschluss bildet das vierte Modul, das sich mit dem Abschiednehmen beschäftigt. Rituale und der Umgang mit Trauer stehen im Fokus, um Hinterbliebenen Wege aufzuzeigen, den Verlust zu verarbeiten.

