Der Wochenmarkt auf dem Carrières-sur-Seine-Platz in Grünstadt besteht jetzt seit zehn Jahren. Dieses kleine Jubiläum nimmt die Stadt zum Anlass, sich bei den Kunden für ihre Treue zu bedanken. „Wir machen das mit einer Stempelaktion“, kündigt Britta Faulhaber aus der Pressestelle des Rathauses an. Ab Samstag, 8. Juli, 9.30 Uhr, erhält man die Teilnehmerkarten und kann sich jeden Einkauf ab einem Wert von fünf Euro darauf quittieren lassen. Sind zehn Stempel aufgedrückt, können die mit Name, Adresse und Telefonnummer ausgefüllten Lose bis zum 26. August bei den Standbetreibern oder beim Marktmeister abgegeben werden. „Die Ziehung findet am 2. September statt – nach der Eröffnung des Wochenmarktfestes“, erläutert Faulhaber. Die Preise: Zehn Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 25 Euro. „Gewinner, die bei der Verlosung anwesend sind, erhalten noch eine kleine Extraüberraschung“, sagt sie. Die Gutscheine lassen sich samstags bei den Beschickern auf dem Carrières-sur-Seine-Platz einlösen.