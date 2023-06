In Eisenberg wirbeln Paare und Solotänzer übers Parkett. Letztere kämpfen in einem von mehreren Turnieren um deutsche Meistertitel. Die jüngste Tänzerin ist gerade mal vier Jahre alt.

Zum ersten Mal gab es in der Tanzwelt Movement in Eisenberg eine Kooperationsveranstaltung der Verbände DAT (Deutsches Amateur Turnieramt) und GDO (German Dance Organisation). Ausgetragen wurden Turniere um den GDO-Cup für Solotänzer und Paare sowie die deutsche Meisterschaft für Solotänzer des DAT.

Insgesamt gab es in den verschiedenen Kategorien über 400 Starts. Einige hatten sich noch kurzfristig nachgemeldet. „Die jüngste Teilnehmerin war gerade einmal vier Jahre alt“, erzählt Dennis Ewerth, der Geschäftsführer der Tanzwelt Movement. Das Publikum sorgte für eine tolle Stimmung, der Saal bebte regelrecht von 10 Uhr am Morgen bis 20 Uhr am Abend. An ihre Erfolgsserie des Wochenendes zuvor hat Lokalmatadorin Stella Liv Sauer angeschlossen. „Nachdem sie bereits mit ihrem Partner Johannes Richling den deutschen Meistertitel der Jugend in der Klasse Rising Star der Standardtänze geholt hatte, entschied sie auch die ersten deutschen Meisterschaften für Solotänze des DAT in den Standardtänzen für sich“, freut sich Ewerth. Somit ist sie nun bereits in zwei Kategorien deutsche Meisterin.

Vizemeisterschaft und Titel für Sauer

Doch nicht nur in den Standardtänzen glänzte die junge Sportlerin. „In den lateinamerikanischen Tänzen wurde es dann auch spannend. Und Stella konnte sich hier die Vizemeisterschaft in den Solotänzen Latein sichern“, sagt der Geschäftsführer. „Auch in den Einzelwertungen der GDO konnte sie jeweils die Goldmedaille in den Tänzen Langsamer Walzer, Quickstep und Wiener Walzer ertanzen.“

Die Vizemeisterschaft in den Solotänzen Standard ging ebenfalls an eine Tänzerin aus der Eisenberger Tanzwelt, nämlich an Viktoria Sophia Sauer. Einen zweiten Platz im Solotango belegte Movement-Tänzer Pascal Ritter.

Erfolgreiche Paartänzer

Im Turnier um den GDO-Cup der Paartänzer siegten Jule Lauer und Cosima Dörr sowohl in Standard als auch Latein in den Turnieren über vier Tänze. Dicht gefolgt dahinter in beiden Kategorien auf dem zweiten Platz landeten Lars Horlacher und Sophie Mahnke. Bronze ging in der Kategorie Latein über drei Tänze an das Paar Pascal Ritter und Milena Schabler, das erst seit wenigen Wochen zusammen tanzt. Einen weiteren dritten Platz gab es für Matthis Schuppel und Lara Schulze in der Kategorie Standard über vier Tänze. „Das Turnier war ein voller Erfolg. Wir sind sehr stolz auf unsere Tänzerinnen und Tänzer“, betont Ewerth.

