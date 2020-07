Von Hermann Schäfer

Und wieder einmal entbietet der Steinborner Ortseingang den Besuchern ebenso wie den Einwohnern des Ortsteils einen blumigen Willkommensgruß. Mit rund 300 blühenden Blümchen, die von der Stadt finanziert wurden, haben die LSW-Hobbygärtner unter der Leitung von Dieter Behm wieder einmal das Blumenbeet an der Bushaltestelle Ramsener Straße geschmückt. Wer genau hinschaut, kann den mit weißen Blumen gestaltete Schriftzug „Steinborn“, umgeben von ihren roten Artgenossen, genau erkennen. Damit das Ganze heil über den Sommer kommt, werden die Pflanzen je nach Witterung alle zwei bis drei Tage gegossen, wie der Zweite Vorsitzende des Vereins Leben und Wohnen in Steinborn (LWS), Wolfgang Hüther, mitteilte. Jedoch nicht mühsam mit der Gießkanne, sondern mit einem Schlauch, der an den nahe gelegenen Hydranten angeschlossen wird. Anlässlich dieser Pflanzaktion wurden die Hobbygärtner vom LWS mit gelben Warnwesten ausgerüstet, damit die Ehrenamtlichen bei ihren Tätigkeiten weithin von den Verkehrsteilnehmern bemerkt werden.