Es ist ja nicht nur die Sperrung der Obersülzer Brücke, die den Autofahrern derzeit viel Geduld abverlangt: Auch Baustellen in der Asselheimer Straße (Wasserrohrbruch), an der Ecke Kirchheimer Straße/Vorstadt (Umbau eines ehemaligen Gasthauses) und in der Neugasse (Leininger Oberhof) führen zu Wartezeiten, halbseitigen Sperrungen und Umwegen. Während die Sanierung des Oberhofes noch länger dauert, gibt es am Peterspark und an der Ecke Kirchheimer Straße/Vorstadt einen Lichtblick: Die Sperrung an der Einfahrt in die Innenstadt soll laut Stadt spätestens am kommenden Dienstag Geschichte sein – hier ist das Gerüst bereits am Donnerstag abgebaut worden. Die Asselheimer Straße soll ab Samstag wieder ohne Hindernisse befahrbar sein.