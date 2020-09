Auf großes Interesse ist am Samstag bei Kaiserwetter die Straßenmusik auf dem Schillerplatz gestoßen. Schüler und Lehrer der Musikschule Leiningerland präsentierten bei dieser Ersatzveranstaltung des coronabedingt abgesagten Tags der offenen Tür einen Großteil ihrer Instrumente.

Unter drei weiträumig abgesperrten Pavillons traten sie als solo oder in kleinen Gruppen auf. So brachten drei junge Saxofonisten, begleitet von Christl Marley mit der Gitarre, den Soundtrack der Winnetou-Filme in Erinnerung. Ein Klarinetten-Quintett spielte das Gospelstück „When The Saints Go Marching In“, „Oh! Susanna“ und die Volksweise „Hamborger Veermaster“. Danach waren mit Trompete und Posaune die Blechbläser an der Reihe und Lehrerin Gerhilde Zuck brachte mit einem kleinen Mädchen den Kanon „Meister Jakob“ auf der Querflöte zu Gehör.

Alle durften mitmachen – auch Schüler, die offensichtlich noch nicht so lange Unterricht hatten. Das große Publikum applaudierte jeweils kräftig. Auch Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) schaute vorbei und drückte seine Anerkennung für die Aktion aus. Schulleiter Richard Martin freute sich über den Zuspruch und bedankte sich bei der Verwaltung für die wohlwollende Unterstützung. Er berichtete unter anderem von den Schwierigkeiten, den momentan vorgegebenen Abstand, der zwischen Bläsern und Sängern besonders groß sein muss, einzuhalten. Räume, die genug Platz bieten, seien vom Leininger-Gymnasium, der evangelischen Kirche und der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt worden.