Die Hettrumer Kerb mit Budendorf und Loreschieben, die am Wochenende stattgefunden hätte, muss erneut ausfallen. „Wir stellen aber dennoch einige Aktionen auf die Beine“, kündigt Ortsbürgermeister Steffen Blaga (CDU) an. Die sonst an der Feier beteiligten Vereine böten Interessierten die Möglichkeit, sich pandemiegerecht mit Speisen zu versorgen. Auch freue sich die Gastronomie über Gäste und die Kirchen feierten Gottesdienste.

In der Alten Schule verkauft der Karnevalverein Feuerio am Samstag, 28. August, ab 13 Uhr Schaschlik-Spieße mit Pommes frites. „Haxe To Go“ gibt es am Sonntag, 29. August, ab 11 Uhr von den Hettenleidelheimer Kerweborsch auf dem Kerweplatz. „Kurzfristig dazugekommen ist außerdem unser Seniorenbeirat, der Kuchen zum Mitnehmen im kleinen Saal der Festhalle Gut Heil verkauft“, berichtet Bürgermeister Steffen Blaga. Den Kuchen gebe es zwischen 14 und 16 Uhr am Sonntag. Wer Lust auf Leberknödel hat, muss sich bis Montag, 30. August, 11.30 Uhr, gedulden. Dann bietet der VfR in seinem Clubheim in der Gaswerkstraße diese traditionelle Mahlzeit an.

Die protestantische Kirchengemeinde Wattenheim - Hettenleidelheim - Tiefenthal ist auch mit an Bord. Sie feiert am Sonntag ab 10 Uhr eine Jubelkonfirmation im evangelischen Gotteshaus in Hettenleidelheim. Die katholische Pfarrei Heiliger Lukas lädt schon für heute, Freitag, 18 Uhr, zu einer Messe in Hettenleidelheim ein. Am Sonntag beginnt dann um 10.30 Uhr ein Familiengottesdienst in der katholischen Kirche, der bei schönem Wetter in den Pfarrgarten verlegt werden soll. Anschließend soll dann ein gemütliches Beisammensein mit selbst mitgebrachter Verpflegung stattfinden.

Das ganze Programm wird begleitet von einem kostenlosen „Test zum Fest“: Am heutigen Freitag können Interessierte man zwischen 17 und 20 Uhr Abstriche in der Hauptstraße 41a vornehmen lassen – der Zugang erfolgt vom rückseitigen Parkplatz aus. Idealerweise meldet man sich zuvor unter www.schnelltest-hettenleidelheim.de an. Keinen Termin braucht man am Montag. Da steht das Corona-Testmobil zwischen 16 und 18 Uhr an der Festhalle. Blaga appelliert an die Bürger: „Lassen Sie sich testen. Denn auch Geimpfte und Genesene können die Viren übertragen.“