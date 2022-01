Von Anja Benndorf

Erstmals haben die Sternsinger am Samstag auf dem Grünstadter Wochenmarkt Spenden für Kinder in Not gesammelt. Wegen Corona dürfen die Heiligen Drei Könige auch dieses Jahr nicht von Haus zu Haus laufen. Stattdessen werfen sie Bittschreiben in Briefkästen und zeigten sich ergänzend auf dem Carrière-sur-Seine-Platz. Gemeindereferentin Dorothee Gottschalk (Foto) hat 18 Jungen und Mädchen zwischen neun und 15 Jahren motivieren können, sich für die gute Sache in die Kälte zu stellen. Sie wechselten sich in Dreier-Gruppen ab. Die Asselheimer Tim (im Bild links) und Simon (beide 14) sowie Lucas (12, rechts im Bild) sind bei jedem Wetter unterwegs, die beiden älteren seit inzwischen acht Jahren. „Ich will den armen Kindern helfen“, sagte Tim. Auch Lucas hofft, einen kleinen Beitrag dazu leisten zu können, dass es Altersgenossen besser geht. Im Pandemie-Jahr 2021 sind bei der Aktion weltweit 38,21 Millionen Euro eingenommen worden, 78 Prozent dessen, was im Jahr davor mit Hausbesuchen generiert wurde.abf