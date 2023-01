Das Mysterydrama von Tobias Obentheuer, Gründer der Firma Medienproduktion 2.0 im rheinhessischen Eich, startet in die nächste Runde. Im April hatte der zweite Teil mit dem Titel „We Were – Dunkelheit“ in der Filmwelt Grünstadt Weltpremiere. Jetzt wird die Fortsetzung produziert. „Sie spielt rund drei Jahre später. Eine Kommissarin rollt den Kriminalfall noch mal auf“, erklärt Obentheuer. Für den Dreh der ersten Szenen ist das Kino auf dem Didiergelände Kulisse, wie Alexander Cyron, einer der Geschäftsführer, mitteilt. Dafür werden rund 30 bis 40 Statisten gesucht, die Gäste im Restaurant, im Foyer und in den Kinosälen darstellen. Interessenten sollten bereit sein, sich einige Stunden Zeit zu nehmen. Mit Gage können sie bei dieser ungeförderten Independent-Produktion im Low-Budget-Bereich zwar nicht rechnen. „Aber sie haben Gelegenheit, Filmluft zu schnuppern, werden im Abspann namentlich aufgeführt und erhalten Freikarten für die Premiere“, verspricht Obentheuer. Nach 13-monatiger Planung ist mit den Aufnahmen für den dritten Teil, der erstmals Spielfilmlänge haben wird, schon begonnen worden. Wer Lust hat, beim Mysterykrimi mitzuwirken, schickt eine E-Mail an info@medienproduktion2punkt0.