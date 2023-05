Bei den Bezirksmeisterschaften Vorderpfalz, die an zwei Tagen in Haßloch (Wurf) und in Frankenthal (Lauf, Sprung) ausgetragen wurden, hatten die Athleten der Startgemeinschaft TSG Grünstadt/TSV Freinsheim das Siegespodest in Dauerbeschlag genommen. 16 Siege wurden gefeiert.

Der starke Staffellauf, der von Yvonne Ruckert perfekt vorbereiteten und siegreichen 4 x 75-Meter-Staffel (U14), war das Glanzlicht am Ende. Theo Ruckert und Carlo Deuker liefen einen Vorsprung heraus, den Aragon Matsuura und Paul Kronemayer nur noch verteidigen mussten. 41,70 Sekunden liefen die Jungs in ihrem ersten Staffellauf.

Julian Schlepütz gewann sowohl den Weitsprung (6,72 Meter) als auch die 100 Meter (11,19 Sekunden) der Männer. Max Rompf (U20) siegte inden gleichen Disziplinen. Dreimal (Diskus, Speer, Kugel) stand Josi Schott auf dem Podest ganz oben, verbesserte sich mit der Kugel auf 8,13 Meter. Vier Bestleistungen gelangen Alvar Matsuura (M15), wobei er beim Diskuswurf (33 Meter) und Weitsprung (5,91 Meter) siegte, beim Hochsprung (1,53 Meter) und Speerwurf (38,24 Meter) den zweiten Platz belegte. Paul Kronemayer (M13) war beim Kugelstoßen (10,49 m) und beim Diskuswurf (25,34 Meter) der Konkurrenz deutlich überlegen und Merle-Brammert gewann das Kugelstoßen der U20.

Jonas Langenwalter verzeichnete in der Klasse M12 den weitesten Speerwurf. 5,26 Meter zum Sieg sprang Sarah Jalloh (U18). Sie überzeugte nach einer langer Verletzungsphase. Bei den W15 steigerte sich Alisa Weitz auf 4,50 Meter und gewann ungefährdet. Carlo Deuker lief über 60-Meter-Hürden mit 10,63 Sekunden Bestzeit (M13, Platz zwei). Weitere zweite und dritte Plätze erkämpften sich Aragon Matsuura (Hürden, Weitsprung), Jan-Hendrik Kühn (Hürden, Hochsprung) und Jule Rehg (Kugel, Diskus).