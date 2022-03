Am Freitag startet die Regatta-Saison auf dem Bockenheimer See. Angekündigt haben sich über 50 Boote, die in fünf Klassen gegeneinander antreten werden. Auch lokale Prominenz wird sich aufs Boot wagen. Startschuss ist um 9 Uhr.

Nach langer Pause wird in Bockenheim wieder die Regatta-Saison eröffnet. Die Organisatoren vom Bockenheimer Yachtclub (BYC) sind schon ganz gespannt. „Zu lange war es windstill auf dem See, jetzt geht es endlich wieder los“, sagte Vereinschef Klaus Steuermann bereits bei der vergangenen Jahreshauptversammlung. Schuld für die lange Pause war unter anderem die Pandemie.

Bevor es losgehen kann, mussten die Vereinsmitglieder in gemeinsamer Aktion mit den Gemeindearbeitern und dem Team des Hauses der Deutschen Weinstraße erst einmal das Ufer vom Schilf befreien. Nur so können die über 50 Boote auch auf dem See festmachen. Unterstützt wurden die Helfer vom örtlichen Natur- und Vogelschutzverein, der sicherstellte, dass die Aktion auch Hand in Hand mit der Umwelt geht. Zunächst hatte es Bedenken gegeben, weil die Regattasaison in die Brutzeit des Grünfüßigen Teichhuhns fällt.

Strecke führt einmal um den See

Die Regatta führt einmal um den Bockenheimer See herum. Für die Markierung der Strecke werden vom BYC Bojen auf dem Wasser verteilt. „Die Strecke gilt unter den Seglern als besondere Herausforderung“, sagte Steuermann. Die Schwierigkeit liege im kleinen Wenderadius, den man auf einem See wie in Bockenheim habe. Dazu komme der unberechenbare Pfälzer Wind. Nur die erfahrensten Bootsführer trauen sich die Fahrt auf dem Gewässer zu.

In der Laser-Klasse der Einhandsegler ist auch die Lokalprominenz mit am Start: Ortsbürgermeister Gunther Bechtel (SPD) wird sich auch auf eine Jolle begeben und an der Regatta teilnehmen. In tagelangen Übungsturns auf dem Bockenheimer See hat er nach RHEINPFALZ-Informationen bereits für das Ereignis trainiert. Aufs Treppchen hat er es aber nicht abgesehen. Lediglich schneller als der Kindenheimer Bürgermeister Albrecht Wiegner (FWG), der auch teilnimmt, will Bechtel sein.

Bevor der sportliche Teil beginnt, soll die Regattasaison – ähnlich wie bei der Kieler Woche – mit einer Windjammerparade eröffnet werden. Dazu sind auch einige große Traditionssegler eingeladen. Die Gemeinde Obrigheim hat bereits zugestimmt, den Eisbach zu verbreitern, damit die großen Schiffe durchkommen. Für den Zugang zum See soll ein Kanal angelegt werden, der den Eisbach neben dem Bockenheimer See auch gleichzeitig mit dem Kinderbach verbindet: der Kinder-Eis-Kanal.

Wenn das Wetter mitspielt, so hat die Deutsche Marine angekündigt, werde man sogar das traditionsreiche, frisch sanierte Segelschulschiff „Gorch Fock“ über den neuen Kinder-Eis-Kanal nach Bockenheim bringen. Dieses soll die große Windjammerparade anführen, teilte Kapitänleutnant Primus Aprilis am Donnerstag in Kiel mit. Begleitet werde es vom Schlauchboot der Freiwilligen Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim.

Für die Gemeinde ist das Großereignis auf dem See in gewisser Weise auch ein Testlauf: Eine Woche später findet an selber Stelle der Marathon Deutsche Weinstraße statt. Die Verpflegungsstände und das große Festzelt sollen deshalb schon mal aufgebaut werden, um Erfahrungen zu sammeln, aus denen man eine Woche später lernen kann. Für die Segler heißt es: Als Mittagessen gibt es mundgerecht geschnittene Bananen und Äpfel, für die nötige Erfrischung sorgt der berühmte Riesling-Schwamm. Auch die Zeitmessung für den Zieleinlauf soll schon mal vorab getestet werden. Deshalb müssen die Segler, nachdem sie im Ziel angekommen sind, zunächst anlegen und dann zu Fuß über die Marathon-Ziellinie.

Wer beim Spektakel dabei sein will: Um 9 Uhr fällt der Startschuss bei der Eröffnungszeremonie auf dem Parkplatz vor der Tourist Information. Die Veranstalter vom BYC empfehlen, sich einen Klappstuhl und Verpflegung mitzubringen.