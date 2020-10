Die Sperrung der Brücke in der Obersülzer Straße führt in Grünstadt zu langen Verkehrsstaus: In der Kirchheimer Straße, in der Bitzenstraße und am Polizeikreisel staut sich der Verkehr zurück. Auch in vielen Seitenstraßen – wie der Bahnhofstraße – müssen Autofahrer lange warten, bis sie in die Durchfahrtsstraßen einfahren können.

Die Arbeiten starten am Montag, Container der Baufirma Strabag und Baufahrzeuge stehen schon bereit, die Zufahrt zur Obersülzer Brücke und die Brücke selbst sind gesperrt. Von Oktober bis Dezember arbeiten die Bauleute an der 180 Meter langen Strecke zwischen der Überführung zur Bahn und der Einfahrt zur Brückenstraße. An der Brücke selbst wird nichts gemacht, die Brückenstraße ist weiterhin erreichbar. Die Fahrbahn wird im Kurvenbereich verbreitert, damit Busse besser aneinander vorbeikommen. Dafür muss (von der Stadt aus kommend linkerhand) eine Stützwand in den Rang gebaut werden. Diese Winkelstützwand (wie eine große L-Stein-Mauer) wird 60 Meter lang und 1,30 Meter hoch sein. Der erste Bauabschnitt soll bis Dezember fertiggestellt werden, so dass die Autofahrer in der Winterpause, bis etwa Mitte Januar, wieder über die Obersülzer Brücke fahren können. Allerdings wird 2021 ein weiteres Stück der Straße gesperrt, denn die Obersülzer Straße – eine zentrale Verkehrsachse der Stadt – wird insgesamt auf einer Länge von 1,1 Kilometern erneuert – und zwar zwischen der Auffahrt zur Bahnbrücke und der Einmündung zum Wirtschaftsweg am Ortsausgang. Ende der Arbeiten ist 2022.