Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Blick auf die jüngsten Starkregenereignisse und ihre Folgen ist in der Einwohnerfragestunde der Verbandsgemeinderatssitzung am Donnerstag nach einem neuen Hochwasserschutzkonzept gefragt worden – und zwar nach einem, das über die Grenzen einzelner Gemeinden hinausreicht. Erwünscht ist das durchaus, aber wohl nicht so leicht umzusetzen.

In vielen Ortsgemeinden des Leiningerlands hat der Regen der vergangenen Wochen zu überschwemmten Straßen und vollgelaufenen Kellern geführt. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz,