Aufgrund des starken Schneefalls am Freitagabend ist es nach Angaben der Polizeiinspektion Grünstadt zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen gekommen, bei denen aber kein Mensch zu Schaden kam, sondern nur Blechschäden entstanden. Zwischen 17.45 Uhr und 18.30 Uhr gab es demnach drei Auffahrunfälle auf schneebedeckter Fahrbahn, bei denen der Sachschaden zwischen 1500 und 2000 Euro lag: auf der B47 zwischen der A6 und Hettenleidelheim, auf der L520 zwischen Wattenheim und Carlsberg und der L453 zwischen Neuleiningen und Tiefenthal. In Asselheim kam auf der Langgasse ein Wagen ins Rutschen und stieß in einen geparkten Pkw, in Tiefenthal stieß ein Wagen gegen eine Grundstücksmauer, nachdem er beim Abbiegen außer Kontrolle geraten war – auch hier lagen die Schäden im oben genannten Bereich. Deutlich darüber hinaus geht der Schaden, der bei einem Unfall zwischen Obersülzen und Dirmstein entstand: Hier kam eine Fahrerin gegen 22.20 Uhr in einer Linkskurve im Bereich „Wörschberger Hohl“ von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und beschädigte mehrere Wingertszeilen. Die Polizei schätzt den Schaden in diesem Fall auf etwa 12.000 Euro und bittet den Eigentümer der Wingertszeilen, sich mit ihr in Verbindung zu setzen: Telefon 06359 93120. Außerdem teilen die Beamten mit, dass die Pkw bei allen am Freitagabend aufgenommenen, witterungsbedingten Verkehrsunfällen Winterreifen mit ausreichend Profiltiefe aufgezogen hatten.