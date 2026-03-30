Obrigheim RHEINPFALZ Plus Artikel Starke Rauchentwicklung: Feuerwehreinsatz im Südzucker-Werk

In diesem Gebäude auf dem Südzucker-Gelände war die Feuerwehr am Montagmorgen im Einsatz.
In diesem Gebäude auf dem Südzucker-Gelände war die Feuerwehr am Montagmorgen im Einsatz.

Am frühen Montag rücken etliche Einsatzkräfte in die Anlage in Neuoffstein aus. Was der Grund dafür ist.

Mehrere Feuerwehren der Verbandsgemeinde Leiningerland sind am Montagmorgen zu einem Einsatz im Südzucker-Werk in Neuoffstein ausgerückt. Darüber informiert die Obrigheimer Feuerwehr. In der Produktionsanlage der Tochterfirma Beneo sei ein Gummi durchgeschmort, weshalb es einen Alarm wegen Rauchgasen gegeben habe, teilt Unternehmenssprecherin Inga Heinemann auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Verletzt habe sich dabei niemand und auch die Produktion sei wenige Stunden später wieder regulär gelaufen. Die Feuerwehr geht stärker ins Detail: Ihr zufolge seien mehrere Keilriemen durchgebrannt, was die Rauchentwicklung ausgelöst habe. Ihre Aufgabe sei das Ablüften gewesen, weshalb der Elektrolüfter der Bockenheimer angefordert wurde.

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