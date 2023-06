Mit einen Solo-Konzert setzt das Festival „Kirchheimer Konzertwinter“ am Sonntag, 25. Juni, 17 Uhr, seinen Sommerzyklus 2023 in der protestantischen Kirche des Ortes fort. Zu Gast ist die aus der Schweiz stammende Akkordeonistin Viviane Chassot, die zu den weltweit herausragenden Stars des Genres im klassischen Bereich zählt.

Ihr Programm trägt den Titel „Bach in Flow“ und verweist somit auf Johann Sebastian Bach als Ausgangs- und Schwerpunkt. Aber auch Meister wie Domenico Cimarosa, Jean-Philippe Rameau, Didier Squiban, Frédéric Chopin und Eric Satie werden vorgestellt, besser: bewusst einander gegenübergestellt, in Dialog gebracht.

Viviane Chassot hat an den Musikhochschulen Bern und Berlin studiert, Meisterkurse unter anderem bei Alfred Brendel und Andras Schiff absolviert und einige Jahre freischaffend in Leipzig gearbeitet, von wo aus sie ihre internationale Karriere startete. Neben teils ihr zugeeigneten Originalwerken spielt sie unter anderem gerne Bearbeitungen aus dem Klavierschaffen etwa Joseph Haydns und Wolfgang Amadeus Mozarts und entführt zwischen Barock, Klassik und Neuer Musik bis hin zu Jazz und Improvisation in eine jeweils ganz eigene Klangsprache. Neben ihrer regen Konzerttätigkeit unterrichtet Chassot als Dozentin für Akkordeon am Konservatorium Winterthur und am Hohner-Konservatorium in Trossingen sowie bei internationalen Events wie jüngst beim Jazz-Festival Basel. Ihr Album „Pure Bach“ wurde in diesem Jahr mit einem Opus-Klassik-Preis, der weltweit höchsten Auszeichnung im Bereich der klassischen Musik, prämiert.

Die Musikerin spielt ein Instrument der Edelmarke Bugari, ausgestattet mit 200 Knöpfen, 15 Registern und sechs Oktaven Tonumfang, das ideale Voraussetzungen bietet, klassische Kompositionen in faszinierend neue, leuchtende Klangwelten zu übersetzen. „Ich möchte mit den Qualitäten dieses Musikinstrumentes der Musik auf eine Weise nahekommen, die ihr absolut entspricht“, so ihr Bekenntnis. Der Eintritt ist frei bei Bitte um eine angemessene Spende. Weitere Infos im Netz unter www.konzertwinter.de.