In Carlsberg soll es künftig eine kostenlose Ladestation für Elektroautos geben. Klimaschutzpatin Dunja Brügging berichtete im Bau- und Umweltausschuss über ihren Verhandlungserfolg mit den Pfalzwerken, die Ende September schriftlich ihre Zusage erteilten. Die Wechselstrom-Säule mit einer Leistung von 45 Kilowatt (kW) wird zwei Ladepunkte mit jeweils 22 kW haben.

„Sie soll an einem hellen, zentralen Platz auf festem und trockenem Untergrund stehen, wo sie wahrgenommen wird und Werbung für E-Mobilität macht“, erläuterte Dunja Brügging die Bedingungen des Energieversorgers für die Absprache. Die Säule müsse zudem jederzeit öffentlich zugänglich sein.

Letzteres wäre auf dem Leißlinger Platz, der von vielen Ausschussmitgliedern favorisiert wurde, während der Kerwe nicht gegeben. Anna Majunke (CDU) fragte bei der Diskussion über die Standorte, ob es klug sei, von den dort oft stark frequentierten Pkw-Stellflächen auf Dauer zwei für E-Fahrzeuge zu reservieren.

Bürgerhaus nicht zentral genug

Ihr Mann, Ortschef Werner Majunke (CDU), riet vom Bürgerhaus als Standort ab: „Das ist nicht zentral genug und es ist kein direkter Stromanschluss vorhanden.“ Am südlichen Ende der Fußgängerzone dagegen stehe ein Trafohäuschen, allerdings handele es sich bei den möglichen Parkplätzen in der Poststraße um private Grundstücke. Am Naturfreundehaus Rahnenhof wiederum wäre die Ladestation maßgeblich für Touristen und weniger für Einheimische interessant, so Majunke.

Zum Vorschlag, die Säule auf der tags und nachts beleuchteten Tankstelle zu installieren, gab Werner Diefenbach (FWG) zu bedenken, dass dort Tanklastzüge und die Reisebusse der Firma Meister Platz zum Rangieren bräuchten. Auch der Kerweplatz in Hertlingshausen und das Sportgelände des TSV am Wasserturm wurden ins Gespräch gebracht.

Prioritätenliste soll erstellt werden

Bürgermeister Majunke beendete die Diskussion mit der Bitte, über die Alternativen noch einmal in den Fraktionen zu reden und für die nächste Ratssitzung eine Prioritätenliste aufzustellen.