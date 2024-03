Ein Mitarbeiter der Stadtwerke hat der Polizeiinspektion Grünstadt am Samstagabend gegen 20.30 Uhr gemeldet, dass der Alarm auf dem Gelände der Stadtwerke in der Max-Planck-Straße gerade ausgelöst worden war. Als die Beamten sich vor Ort umsahen, konnten sie laut Polizeibericht Hebelspuren an einer Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes feststellen. Den bislang unbekannten Tätern gelang es allerdings nicht, sich Zutritt zu verschaffen. An der Tür entstand Sachschaden von etwa 600 Euro. Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Max-Planck-Straße oder der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 93120 oder schreibt eine E-Mail an die Adresse pigruenstadt@ polizei.rlp.de.