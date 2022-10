Nach den jüngsten politischen Beschlüssen zur Gasbeschaffungsumlage und vorübergehenden Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Erdgas haben die Stadtwerke Grünstadt die ab 1. November 2022 gültigen Preise für Erdgas auf ihrer Webseite www.swen-gruenstadt.de veröffentlicht. Der Preis wird demnach ab November um rund zwei Cent brutto pro Kilowattstunde angehoben und nicht um sieben Cent brutto, wie noch im September vermutet. Es werden keine neuen Preismitteilungsschreiben verschickt. Die Stadtwerke Grünstadt machten von der Möglichkeit der vereinfachten Weitergabe der Absenkung der Gasbeschaffungsumlage Gebrauch, heißt es in der Mitteilung. Sollten Kunden bezüglich der Höhe ihrer Abschlagszahlungen Fragen haben oder ihre Zählerstände zum Stichtag melden wollen, können sie sich an das SWEN Service-Center in der Poststraße 1 in Grünstadt wenden. Es ist auch per Mail (info@swg-gruenstadt.de) oder telefonisch unter der Nummer 06359 954-252 erreichbar. Zählerstandsmitteilungen sind ebenfalls über die Webseite möglich.