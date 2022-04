Die Stadtwerke Grünstadt GmbH wird zum Montag, 2. Mai, ihr Kundencenter Swen, Poststraße 1, sowie ihre Hauptverwaltung, Max-Planck-Str. 12, wieder öffnen. Besucher und Kunden können montags bis freitags, 8 bis 12 Uhr, ins Swen kommen, ab Juni zusätzlich dienstags und donnerstags zwischen 13 und 16 Uhr. Erreichbarkeit unter Telefon 06359 954252 oder per E-Mail an info@swg-gruenstadt.de. Die Hauptverwaltung wird montags bis donnerstags, 7.30 Uhr bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16.30 Uhr offen sein. Freitags ist von 7.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Telefon 06359 9540 oder E-Mail an buero@swg-gruenstadt.de. Hotline bei Störfällen: 06359 85563. Es gelten AHA-Regeln und Maskenpflicht. Weiterhin ist der Aufenthalt von maximal zwei Personen in den Räumlichkeiten erlaubt.