Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Pandemie sind das Kundencenter und das Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Grünstadt GmbH für den Publikumsverkehr ab Montag, 23. November, geschlossen. „Diese Maßnahme dient zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter und hat zum Ziel, die Infektionswege zu unterbrechen und damit die Ausbreitung des Coronavirus zu verzögern“, schreibt der Energieversorger in einer Pressemitteilung. Außerdem sollten großer Andrang und lange Schlangen im Außenbereich vermieden werden, da sich gegenwärtig immer nur zwei Personen drinnen im Kundenbereich aufhalten dürfen. Die Ablese-Aktion zum Jahresende findet trotzdem wie in den vergangenen Jahren statt, „wobei selbstverständlich die AHA- Richtlinien beachtet werden“, so die Stadtwerke und bitten darum, die Ableser die Zählerstände erfassen zu lassen, um eine reibungslose Endabrechnung zu gewährleisten. „Die Ableser können sich immer als Mitarbeiter oder beauftragte Personen der Stadtwerke Grünstadt ausweisen“, wird in der Mitteilung betont. Besuch könne auch bekommen, wer nicht direkt Kunde sei, „denn als zuständiger Netzbetreiber müssen wir die Zählerstände erfassen und an den entsprechenden Versorger weiterleiten“.

Zählerstände selbst notieren

Sollte eine Ablesung nicht möglich oder gewollt sein, werden die Kunden gebeten, die Zählerstände zum 31. Dezember selbst zu notieren und bis spätestens zum 4. Januar den Stadtwerken mitzuteilen: per Einwurf in den Briefkasten am Kundencenter, per Post an die Verwaltungsadresse Max-Planck-Straße 12, 67269 Grünstadt, per E-Mail an info@swg-gruenstadt.de, per Fax unter der Nummer 06359/954105 oder über das Internet unter ablesen.swen-gruenstadt.de.rhp/abf