Unter Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke leiden nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und Bäume. Wenn sich dann noch eine längere Trockenperiode dazugesellt, kann das vor allem für Letztere verheerende Langzeitfolgen haben – das Absterben der Fichten und diverse Krankheiten an anderen Baumarten in deutschen Wäldern belegen das momentan eindrucksvoll. Es ist also wichtig, zu gießen, aber die Mitarbeiter des Grünstadter Bauhofs kommen damit aktuell wegen des heißen Wetters nicht mehr hinterher, wie Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) mitteilt. Aus dem Grund sucht die Stadtverwaltung nach Freiwilligen, die in den nächsten Wochen Bäume in ihrer Nachbarschaft gießen und den Bauhof so unterstützen wollen. Es wäre gut, wenn sie der Aufgabe etwa bis Mitte September nachkommen könnten, heißt es in einer Mitteilung. Wer dabei sein will, meldet sich bei Ronald Kreutz unter Telefon 06358/805-403 oder E-Mail ronald.kreutz@gruenstadt.de und gibt an, um welchen Baum er sich kümmern will.