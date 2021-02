Es war eine Premiere am Dienstagabend: Der Stadtrat tagte das erste Mal in seiner Geschichte online.

Zwar hatten zwei Ratsmitglieder Probleme, in die Sitzung zu kommen, so dass das virtuelle Treffen erst mit einiger Verspätung angepfiffen wurde. Und zwei andere Ratsmitglieder flogen zwischendurch aus der Diskussion. Aber alles in allem ist die Zusammenkunft im digitalen Raum erstaunlich gut gelaufen – wenn man davon absieht, dass die eine oder andere Aussage akustisch nicht astrein zu verstehen war. Was jedoch durchaus auch vorkommt, wenn die Ratsmitglieder ganz altmodisch und analog im Weinstraßencenter zusammensitzen. Neben der Diskussion lief ein Chat – der sich stellenweise wie ein Drehbuch für ein Theaterstück über Online-Ratssitzungen las.

Person A: Ich höre nichts mehr.

Person A (wenig später): Ich höre immer noch nichts, es liegt nicht an meiner Leitung!

Person B, andere Fraktion: Mal aus- und wieder einloggen. Ihr Bild ist auch eingefroren.

Person C (Parteifreund von Person A): Person A, wieder da?

Person A: Ja.

Person D: WM

WM war übrigens die am häufigsten gebrauchte Buchstabenkombination an diesem Abend – Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) hatte sie vorher als goldene Regel der Kommunikation für das virtuelle Treffen ausgegeben: Wer etwas zu sagen habe, solle sich im Chat mit „WM“ bemerkbar machen: „Wortmeldung“.

Auch Johannes Adam (FWG), nicht gerade ein bekennender Fan des Computers als Werkzeug für den täglichen Gebrauch, hat diese Sitzung gut gemeistert – und sich irgendwann ganz weltmeisterlich über die Chat-Funktion zu Wort gemeldet.