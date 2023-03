Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Frage, ob an der Schulturnhalle in der Otto-Fliesen-Straße in Grünstadt eine Plakatwand aufgestellt werden darf oder nicht, hat der Stadtrat intensiv diskutiert. Es ging dabei auch um die grundsätzliche Haltung zu Werbung vor Schulen und Kindergärten.

Man mag es fast nicht glauben: Die Stadt Grünstadt hat seit Juli 1953 einen Vertrag mit einer deutschlandweit tätigen Reklamefirma, die in der Stadt fünf Plakatwände stehen hat.