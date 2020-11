Jaqueline Rauschkolb (SPD) hat bei der jüngsten Stadtratssitzung wieder einmal die unansehnliche Müllansammlung rund um die Altkleidercontainer in der Adenauer-Straße thematisiert. Da ließe sich so einfach nichts gegen unternehmen, hieß es. Selbst der Eigentümer des Geländes könne nichts gegen die unerlaubte Aufstellung der Container machen, sagte Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG). Bei dem Aufsteller handele es sich wohl um eine Briefkastenfirma mit angeblichem Sitz in Berlin. Auf Anfragen reagiere diese nicht. Falls der Grundstückseigentümer die Behälter von seinem Areal entferne, müsse er mit einer Anzeige durch die Anwälte des Unternehmens rechnen.

Helmut Linke (SPD) schlug zur Lösung des Problems vor, ein Containerkonzept mit entsprechender Satzung zu erarbeiten und zu beschließen. Dadurch hätten Stadt und Eigentümer eine Handhabe gegen das ungenehmigte Platzieren von Containern.