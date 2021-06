Am Dienstag tagen Stadtrat und Planungsausschuss in einer gemeinsamen Sitzung. Unter anderem geht es um den Ausbau des Bordollorings. Stimmt der Stadtrat dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zu, wird die Straße spätestens ab Anfang Juli für rund 800.000 Euro in Asphaltbauweise ausgebaut. Rund 500.000 Euro trägt die Stadt, zudem wird ein Teil der Gesamtkosten an die Anlieger umgelegt, 100.000 Euro davon zahlen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen die Didier-Werke AG. Der Planungsausschuss beschäftigt sich neben der Ortskernsanierung in Sausenheim – hier sollen vorbereitende Untersuchungen beauftragt werden – mit einer Reihe von Bauanträgen. Unter anderem soll ein Ladenlokal in der Fußgängerzone in eine Ferienwohnung umgewandelt werden. Die Sitzung wird als Videokonferenz abgehalten. Bürger, die als Gast teilnehmen möchten, können sich bei der Stadtverwaltung unter stadt@gruenstadt.de anmelden.