Soll die Stadt für die Asselheimer Kinder aus dem Baugebiet Battenbühl einen sicheren Schulweg einrichten? Über die Frage, ausgelöst durch einen Antrag der SPD-Fraktion, hat der Stadtrat am Dienstagabend länger diskutiert. Eine Einigkeit wurde nicht erzielt.

„Für Kinder ist das angepasste und sichere Verhalten im Straßenverkehr eine Herausforderung“, heißt es im Antrag der SPD, der in der Februar-Sitzung des Rats schon einmal auf dem Tisch lag und dem ein einstimmiger Beschluss des Ortsbeirats Asselheim vom 19. September 2019 zugrundeliegt. Als sicherer Schulweg wird folgende Strecke vorgeschlagen: Über den Kreisel Richtung Kappelstraße, weiter zur Pfortmühle über die Brücke am Eisbach bis zu den Gärten, wo der Weg beleuchtet werden sollte, dann links ab bis zur Langgasse und zur Schule.

Die Stadtverwaltung sieht sich hinsichtlich des Feldwegs auf der Route allerdings nicht in der Verkehrssicherungspflicht. Dort müssten Schlaglöcher für 4000 bis 5000 Euro mit Schotter aufgefüllt, Laternen für mehr als 53.300 Euro installiert und ein Teilstück als Bürgersteig beschildert werden.

CDU stellt Notwendigkeit in Frage

Trotz der Einschätzung der Verwaltung bekräftigten die Sozialdemokraten ihren Wunsch nach dem ausgeschilderten Schulweg. Ortsvorsteher Norbert Schott (SPD) wies darauf hin, dass es in Asselheim oft nur sehr schmale Gehwege gebe. Der Wirtschaftsweg sei eine Alternative, zumal die S-Kurve in der Ostergasse gefährlich sei. „Dort ist schon ein Kind angefahren worden“, berichtete Schott.

CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Reinhardt meinte: „Etwas für Kinder machen zu wollen, ist immer werbewirksam.“ Gerade in der aktuellen Situation sollte die Notwendigkeit einer Ausgabe von rund 60.000 Euro aber genau hinterfragt werden. Eine Ortsbegehung solle Klarheit bringen, auch müsse eruiert werden, wie stark der Weg frequentiert sei.

Einbahnregelung für gewisse Zeiten?

Laut Bernhard Ellbrück (FDP) ist es nur an einer Stelle in der Kappelstraße sehr eng, „und wer da durchfährt, ist vorsichtig“. Wichtig sei es, mal zu schauen, wie viele Grundschüler tatsächlich aus dem Battenbühl stammen. Wer beispielsweise in der Schlossstraße wohne, werde einen anderen Weg nehmen und „viele Kinder werden ja auch von ihren Eltern zur Schule gefahren“. Ellbrück schlug als Kompromiss vor, den Wirtschaftsweg nur im Winter zu beleuchten.

Die Idee griff Susanne Faust (Grüne) auf. „Vielleicht könnte man auch zu gewissen Zeiten Einbahnregelungen einführen“, schlug sie vor und riet ebenfalls zu einer Ortsbesichtigung.

Dichte Vegetation eine Gefahrenquelle

Die Freien Wähler könnten zwar mit einem Kompromiss leben, lehnten den Antrag jedoch erst einmal ab. Fraktionsvorsitzender Johannes Adam erklärte die Bedenken: Zum einen müsse ein offizieller Schulweg aus versicherungstechnischen Gründen überwacht werden. Zum anderen sei die dicht am Weg wachsende Vegetation eine Gefahrenquelle, „da könnte jemand ein Kind in den Busch zerren“. Das müsse mit einem – vermutlich teuren – Zaun verhindert werden. Drittens suggeriere Beleuchtung eine Sicherheit, die nicht gegeben sei, und man würde böse Leute noch auf den Schulweg aufmerksam machen. Außerdem könnte man Kinder nicht zwingen, die extra hergerichtete Strecke zu nutzen. Unabhängig davon müsse man schauen, wie weitere Unfälle in der gefährlichen S-Kurve verhindert werden könnten.

SPD fordert baldige Ortsbegehung

Grünstadts Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) war überrascht, dass es so etwas wie offiziell ausgewiesene Schulwege überhaupt gibt. Er sei die vom Ortsbeirat vorgeschlagene Route abgelaufen und sie sei gefahrlos begehbar. „Der Wirtschaftsweg hat eine wassergebundene Decke und im Winter liegen maximal 150 Meter im Dunkeln.“ Kinder müssten auch ein Stück weit mit der Lebenswirklichkeit zurechtkommen, sagte Wagner vor dem Hintergrund der finanziellen Situation.

„Wir müssen die Kinder aber auch schützen“, entgegnete SPD-Fraktionsvorsitzender Christoph Spies, der auf eine baldige Ortsbegehung und die erneute Behandlung des Antrags bei der nächsten Stadtratssitzung drängte. Diesem Ansinnen wiederum wurde von den Ratsmitgliedern einmütig zugestimmt.