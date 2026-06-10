Vor der Kita St. Elisabeth dürfen künftig nur noch Eltern und Beschäftigte parken. Der Stadtrat hat dafür die rechtliche Grundlage geschaffen.

Parkraum ist knapp, deshalb sucht sich mancher Autofahrer einfach einen freien Stellplatz, um sein Fahrzeug stehenzulassen. Dass nicht jeder augenscheinlich geeignete Platz auch dafür vorgesehen ist, wurde in der jüngsten Ratssitzung deutlich. Ohne lange Diskussion beschloss das Gremium, in einem konkreten Fall einen Riegel vorzuschieben: Die Parkfläche vor der Kita St. Elisabeth in der Sandstraße wird dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Künftig werden dort Schilder darauf hinweisen, dass die Fläche ausschließlich von Eltern der Kita-Kinder und vom Kita-Personal genutzt werden darf.

In der Vergangenheit hatten dort häufig Anwohner ihre privaten Fahrzeuge abgestellt, sodass sich das Kita-Personal auf die Suche nach freien Parkplätzen machen musste. Hinweise der Kita-Leitung, dass die Stellplätze zur Einrichtung gehören, seien insbesondere von einem Anwohner regelmäßig ignoriert worden, hieß es in der Ratssitzung. Wenn eine Fläche nicht formell dem öffentlichen Verkehr gewidmet ist, hat das für den ruhenden Verkehr zuständige Ordnungsamt der Verbandsgemeinde aber keine Handhabe gegen Fahrzeughalter und kann deshalb keine Verwarnungen aussprechen. Durch die Widmung und die entsprechende Beschilderung gilt auf der Fläche künftig die Straßenverkehrsordnung. Damit können Verstöße dann vom Ordnungsamt überwacht und geahndet werden.