Der Marktplatz in Eisenberg gehört am Sonntag wieder den Autos von anno dazumal: Die Interessensgemeinschaft Seltene Automobile im Donnersbergkreis (SAID) veranstaltet mit Unterstützung der Stadt Eisenberg die neunte Stadtrallye für Old- und Youngtimer.

„Wir sind ausgebucht“, sagt Sebastian Dietz von der SAID und erklärt: „Da die Nachfrage sehr groß war, haben wir die Teilnehmerzahl auf 105 erhöht.“ 2020 fiel die Stadtrallye wegen Corona aus. 2021 wurde die Veranstaltung kontaktlos durchgeführt, 2022 noch mit einigen Auflagen.

Zwischen 9 und 10.30 Uhr werden sich alle Teilnehmer auf dem Eisenberger Marktplatz einfinden. „Der Platz ist den ganzen Tag gesperrt“, informiert Dietz. Gegen 11 Uhr startet die 120 Kilometer lange Nordpfalzrundfahrt, wobei jedes einzelne Auto von einem Moderator vorgestellt wird. „Es geht über Ramsen, Göllheim, Kirchheimbolanden, Dannenfels, Ruppertsecken, Rockenhausen, Otterberg und dann zurück über Enkenbach“, sagt Dietz. Unterwegs müssen diejenigen, die sich am sportlichen Teil der Rallye beteiligen, unter anderem Fragen nach historischen Gebäuden beantworten. Vor der VR-Bank zwischen Kerzenheimer Straße und Kreisel steigt außerdem eine Sprintprüfung. „Auf einer Leinwand wird die Zeit angezeigt“, sagt Dietz. Der Straßenabschnitt ist für die Zeit der Prüfung (11 bis 13 Uhr) für den Verkehr gesperrt.

Ab 15.30 Uhr werden die ersten Old- und Youngtimer auf dem Eisenberger Marktplatz zurückerwartet. Gegen 18 Uhr soll es dann die Siegerehrung geben. „Der Förderverein der Handballer sorgt für Essen und Trinken“, sagt Dietz. Das große Festzelt der Stadt gebe es nicht mehr, weshalb die Prämierung nicht auf dem Marktplatz, sondern im Evangelischen Gemeindehaus stattfindet.