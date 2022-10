577 aktive Radelnde sammelten in Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland beim diesjährigen Stadtradeln stolze 127.988 Kilometer.

Am Dienstag ehrten die Bürgermeister der Stadt, Klaus Wagner, und der VG Leiningerland, Frank Rüttger (beide CDU), die fleißigsten Fahrer des diesjährigen Stadtradelns. In der Kategorie U18 schnappte sich in der VG Magnus Happersberger mit 492 Kilometern Gold. Für Grünstadt belegte – wie schon in jedem Jahr seit dem Start 2019 – Caius Reif mit 556 Kilometern den ersten Platz. Das fleißigste Team des Leiningerlands kommt aus Carlsberg. Die 58 Mitglieder erradelten zusammen 22.843 Kilometer. In der Stadt sammelten die 28 Mitglieder der Road Runner 12.189 Kilometer.

Als aktivster Einzelradler der Stadt durfte sich Stefan Ebert, der 1701 Kilometer erstrampelte, über den ersten Platz freuen. Besonders bemerkenswert ist die Leistung des besten VG-Radlers: Mirko Hackl fuhr satte 2575 Kilometer. Der Carlsberger legte seinen täglichen Arbeitsweg zur BASF kurzerhand mit dem Rad zurück.

Erfolgreiche Grundschüler

Jüngst wurden bereits die Grundschule am Sonnenberg in Obrigheim für 6746 gefahrene Kilometer und die Grundschule am Ritterstein in Sausenheim für 2081 Kilometer von der Sparkasse ausgezeichnet. Das waren die zweit- und drittmeisten Kilometer aller Grundschulen im Landkreis Bad Dürkheim. So flossen 300 Euro Preisgeld nach Obrigheim und 150 Euro nach Grünstadt.

Nach Angaben der Verantwortlichen konnten in Grünstadt und im Leiningerland durch die diesjährige Aktion stolze 20 Tonnen CO 2 eingespart werden. Der Termin für das nächste Stadtradeln soll voraussichtlich im Frühjahr bekanntgegeben werden.

Ehrung

Stadt

U18: 1. Platz Caius Reif (556 km), 2. Emily Sesterhenn (420 km), 3. Miriam Heene (382 km); aktivste Einzelradler: 1. Stefan Ebert (1701 km), 2. Rainer Findt (1627 km), 3. Andreas Jacob (1500 km); aktivste Teams: 1. Road Runner (12.189 km), 2. IGS Grünstadt (11.019 km), 3. Team SWG/EBG (5521 km); Teams mit den meisten Kilometern pro Kopf: 1. Road Runner (435 km/Kopf), 2. Dekan-Ernst-Schule (335 km/Kopf), 3. Team SWG/EBG (322 km/Kopf); größte Teams: 1. IGS Grünstadt (55 aktive Radelnde); 2. Leininger Gymnasium (43), 3. Road Runner (28)

VG Leiningerland