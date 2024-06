„Rauf auf die Drahtesel“ hat es am Mittwoch mal wieder in Grünstadt geheißen: Zum sechsten Mal nimmt der Landkreis Bad Dürkheim an der Aktion Stadtradeln teil. Worum es geht und warum sich die Teilnahme auch in finanzieller Hinsicht lohnen kann.

In den kommenden drei Wochen dreht sich im Kreis Bad Dürkheim wieder alles um das Thema Fahrradmobilität und damit auch um den Klimaschutz. Die Stadt Grünstadt und die Verbandsgemeinde Leiningerland beteiligen sich erneut an der Aktion Stadtradeln. Die Auftaktveranstaltung für das 21-tägige Projekt war am Mittwoch in Grünstadt: Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) und sein Amtskollege aus der VG, Frank Rüttger (CDU), machten sich gemeinsam mit anderen Teilnehmern auf den Weg nach Bad Dürkheim, wo der offizielle Startschuss auf Kreisebene gegeben wurde.

Bereits zum sechsten Mal nehmen die Bürger aus dem Leiningerland an der Stadtradeln-Aktion teil. Kathrin Schenk von der Stadtverwaltung, bei der alle organisatorischen Fäden zusammenlaufen, berichtet, dass vergangenes Jahr über 300 Personen an dem Wettbewerb teilgenommen haben, bei dem es darum geht, drei Wochen lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen und das Auto stehenzulassen. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand sowieso schon täglich Rad fährt oder es bisher eher selten nutzt: Jede Strecke zählt. Um die gefahrenen Kilometer zu erfassen, können Teilnehmer eine App auf ihr Smartphone laden oder sie manuell erfassen.

Es gibt auch Preise zu gewinnen

Mit von der Partie sind auch immer die sogenannten Stadtradeln-Stars, also bekannte Persönlichkeiten aus der Region, die eine Vorreiter-Rolle einnehmen. Im Leiningerland ist das diesmal die Tiefenthalerin Sarah-Kathrin Birr. Sie will in den kommenden 21 Tagen komplett aufs Autofahren verzichten und auf das Fahrrad sowie den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Auch für Schulen gibt es Anreize: Die Sparkasse Rhein-Haardt verleiht Klimaschutzpreise an die drei Grundschulen und weiterführenden Schulen die höchste Kilometerbilanz aus dem Landkreis Bad Dürkheim, Neustadt und Frankenthal. Auch für die anderen gemeldeten Teams mit den meisten geradelten Kilometern gibt es Geldpreise: Der erste Platz wird mit 500 Euro belohnt, der zweite Platz erhält 300 Euro und das drittplatzierte Team kann sich über 150 Euro freuen.

Die Abschlussveranstaltung, bei der die Sieger gekürt werden, findet am 4. September in Grünstadt statt. Wer sich noch allein oder als Team für die Stadtradeln-Aktion anmelden will, kann das bei der Stadtverwaltung Grünstadt sowie bei der Verwaltung der Verbandsgemeinde Leiningerland tun.