Der Bockenheimer Herbert Disch radelt fürs Klima und jagt mit seinem Team beim Stadtradeln den nächsten Rekord. Radfahr-Star ist erneut ein Mann aus Carlsberg.

Herbert Disch ist laut eigener Aussage Frühaufsteher und behält diesen Rhythmus auch im Rentenalter bei. Das sieht er als Vorteil, denn morgens, wenn die Sonne kaum scheint, fährt er gerne mit dem Fahrrad raus in die Natur. „Ich suche mir einen schönen Platz und genieße die Aussicht“, so Disch.

Zusätzlich zu diesen Ausflügen macht er beim Stadtradeln mit. Seit 2021 sei er schon dabei, erzählt er. Die Aktion findet jährlich deutschlandweit statt und wird vom Klima-Bündnis Services gemanagt – dem größten europäischen Städtenetzwerk für Klimaschutz. Das Ganze ist als Wettbewerb organisiert. Wer teilnimmt und viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegt, kann Preise gewinnen. So erhält beispielsweise die Kommune mit den meisten Radkilometern eine Auszeichnung. Ebenso zeichnen manche teilnehmende Gruppen untereinander den erfolgreichsten Radfahrer aus.

Drei mehr als 2025

Der Landkreis Bad Dürkheim ist als übergeordnete Behörde beim Stadtradeln angemeldet und organisiert unter anderem die Auftaktveranstaltung in der Region. Auch die VG Leiningerland ist als dem Landkreis zugehörige Kommune beim Stadtradeln dabei. Sie kümmert sich um die Radler-Teams, die sich innerhalb der Verbandsgemeinde bilden. Das können beispielsweise Gruppen einer Kita oder einer Schule sein, aber auch Teams von Unternehmen oder Vereinen. Eine feste Personenzahl ist nicht vorgeschrieben. In der VG Leiningerland sind dieses Jahr 20 Teams angemeldet. Das seien drei mehr als vergangenes Jahr, teilt die VG-Pressestelle mit. In Grünstadt haben sich 17 Teams gebildet. Insgesamt seien 283 Grünstadter 2025 mitgeradelt, so Stadtangestellte Kathrin Schenk. Dieses Jahr seien 205 Personen angemeldet. In der VG haben aktuell 319 Radbegeisterte ihr Interesse an der Aktion bekundet.

Herbert Disch ist im Team Bockenheim aktiv. Vergangenes Jahr fanden sich dort 30 Radlern, die beim Stadtradeln mitmachten. Sie fuhren insgesamt 9245 Kilometern. „Nicht mehr viel und wir hätten die 10.000 geschafft“, sagt Disch. 39 Personen hätten sich dieses Jahr bei ihm gemeldet. „Das Interesse am Stadtradeln hat zugenommen“, bekräftigt Disch. Dabei seien die Teilnehmer vom Alter her bunt durchmischt, so seien 20-Jährige genauso engagiert wie ältere Menschen über 70.

Stadtradeln-Star steht fest

Laut Internetseite des Stadtradelns verfolgen die Organisatoren mit der Kampagne zwei Ziele: einmal den Kohlendioxidausstoß zu reduzieren, indem weniger Menschen Auto fahren. Zudem soll der Radverkehr gefördert werden: Da mehr Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind, lasse sich auf mögliche Verkehrsprobleme für Radfahrer aufmerksam machen.

Offiziell läuft das Stadtradeln bundesweit vom 1. Mai bis 30. September. Die Kommunen können laut Veranstaltern aber auch selbst bestimmen, wann die Aktion starten soll. Innerhalb des Landkreises Bad Dürkheim beginnt das Radeln am Mittwoch, 13. Mai, und geht bis Dienstag, 2. Juni. Für Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) ist das Stadtradeln inzwischen ein fester Bestandteil im Kalender des Landkreises, teilt die Kreis-Pressestelle mit. Nach wie vor seien die Teilnehmerzahlen hoch.

Dieses Jahr möchte Herbert Disch auf jeden Fall die 10.000 Kilometer mit seinem Team schaffen, erzählt er. 2021 hatte er sogar den Titel des Stadtradeln-Stars Leiningerland inne. Das sind Personen, die in den 21 Aktionstagen durchgehend auf das Auto verzichten. Der diesjährige Stadtradeln-Star ist wie im vergangenen Jahr Mirko Hackl, der im Team Carlsberg mitmacht. Bekannt ist er für seine Pendeltouren zwischen seinem Wohnort und der BASF in Ludwigshafen – Knapp 66 Kilometer braucht er insgesamt hin und zurück, wie er sagt, und das laut ihm jeden Tag.

Info

Der Landkreis Bad Dürkheim veranstaltet am Mittwoch, 13. Mai, ab 16 Uhr eine Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln vor der ehemaligen Zulassungsstelle der Kreisverwaltung. VG-Bürger, die beim Stadtradeln mitmachen möchten, können sich online unter www.stadtradeln.de/vg-leiningerland anmelden. Informationen zum Ablauf und zu den Spielregeln gibt es ebenfalls online unter www.stadtradeln.de/spielregeln. Eine gemeinsame Abschlussveranstaltung der Stadt Grünstadt mit der Verbandsgemeinde Leiningerland findet am Freitag, 19. Juni, um 17 Uhr, beim SV Obersülzen statt.