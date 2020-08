Nach der Premiere im vergangenen Jahr beteiligt sich der Landkreis Bad Dürkheim erneut am „Stadtradeln“. Bei der bundesweiten Aktion sind auch Bürger aus Grünstadt und dem Leiningerland an Bord. Wegen Corona ist manches anders als beim ersten Mal.

Das „Stadtradeln“ ist eine Kampagne des europäischen Klima-Bündnisses, für das sich dieses Jahr 1402 deutsche Kommunen angemeldet haben. Sandra Schnober, die Tourismusbeauftragte der Verbandsgemeinde Leiningerland, findet, dass sie gut in die gegenwärtige Situation passt: „Man ist dabei an der frischen Luft und kann problemlos Abstand halten.“ Schnober hat für die Aktion, die im Kreis vom 19. August bis zum 8. September läuft, sieben Strecken ausgearbeitet. „Ich habe darauf geachtet, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Startpunkt gelangen kann und alle 21 Dörfer unserer VG eingebunden sind“, erklärt sie.

Die Touren, die ab 18. August mit Höhenprofil, Einkehrmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten im Internet zu sehen sein werden und dann dauerhaft auf der Online-Plattform Outdooractive zur Verfügung stehen sollen, führen teils an der Weinstraße entlang, teils aber auch durch den Wald. Sie sind jeweils rund 20 Kilometer lang, aber unterschiedlich schwer. „Die nach Battenberg ist schon eine Herausforderung“, findet Schnober, die die Wege alle selbst getestet hat.

Bei den vier Strecken, in die Grünstadt integriert ist, wurde sie von Kathrin Schenk begleitet, die bei der Stadt für das Projekt zuständig ist. „Es ist noch eine weitere Tour rund um Grünstadt geplant“, informiert Schenk.

Das Fahrrad als Alternative

VG-Beigeordneter Johannes Peter Schwalb (CDU), in dessen Geschäftsbereich das „Stadtradeln“ fällt, sagt: „Diese Rundstrecken sollen die Freude am Radfahren wecken und einen Anreiz für den Tourismus schaffen.“ Dabei hoffen die Organisatoren auf eine nachhaltige Wirkung: Vielleicht erkenne der eine oder andere, wie schön diese Art der Fortbewegung ist und nutze das Rad in Zukunft öfter.

Das Hauptziel der Aktion ist es, den Drahtesel als Alternative zum Auto und auch zu Bus und Bahn zu entdecken, um den Ausstoß an Kohlendioxid zu senken. Schwalb, der in seiner Heimatgemeinde Hettenleidelheim nach eigenen Angaben alle Wege auf dem Rad zurücklegt, will mit seinem Enkel teilnehmen.

Die Kampagne solle zudem dafür sorgen, dass die Kommunen radfahrerfreundlicher werden, berichtet Schwalb und betont: „Die Infrastruktur muss verbessert werden.“ Dabei helfe die „Stadtradeln“-App, über die sich individuelle Strecken aufzeichnen lassen. „Die Daten werden den Gemeinden zur Verfügung gestellt“, sagt der Beigeordnete.

Auf den seit 2007 geplanten Radweg Leiningertal zwischen Grünstadt und dem Rahnenhof in Hertlingshausen angesprochen, erklärt er: „Das Projekt befindet sich im Planfeststellungsverfahren. Seit Längerem steht ein Gespräch mit dem Landesbetrieb Mobilität an, das aber wegen der Pandemie verschoben werden musste.“

Die Aktion läuft diesmal länger

Auf das „Stadtradeln“, das dieses Jahr bereits zum 13. Mal in Deutschland stattfindet, hat die Pandemie natürlich auch Auswirkungen. Dazu gehört unter anderem, dass der Aktionszeitraum, der normalerweise vom 1. Mai bis 30. September läuft, von den Veranstaltern bis Ende Oktober verlängert worden ist.

Weil keine Großveranstaltungen möglich sind, setzt Schnober darauf, dass die Leute die Touren eigenständig bewältigen. Noch nicht final geklärt ist, wie die Siegerehrung mit Preisübergabe für Teams und Einzelpersonen mit den meisten gefahrenen Kilometern über die Bühne gehen wird. „Die Ausgestaltung hängt vom Verlauf der Corona-Pandemie ab“, sagt Schenk. Immerhin stehe der Termin fest: 17. September, 16.30 Uhr.

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz hat für die Aktionswochen eine Rallye ausgearbeitet: Im Landkreis müssen zu den zwei Städten Bad Dürkheim und Grünstadt sowie zum Großdorf Haßloch und den fünf Verbandsgemeinden jeweils vier Fragen beantwortet werden. „Je mehr richtige Lösungen eingereicht werden, desto attraktiver sind die Preise“, sagt Schnober.

Stadt hofft auf 200 Teilnehmer

Ihrzufolge sind in der VG Gruppen mit aktuell 49 Personen angemeldet, die bislang größte stammt aus Carlsberg. Ein Team geht auch für die VG-Verwaltung an den Start. Die Tourismusbeauftragte hofft auf eine große Resonanz. „Die Fahrradläden sind in der Corona-Krise jedenfalls überrannt worden“, weiß sie.

In Grünstadt sind gegenwärtig 37 Radler registriert. Kathrin Schenk sagt: „Wir rechnen bis zum Start mit circa 150 Teilnehmern. Bis zum Ende der Aktion wollen wir bei 200 sein.“ Bei der Premiere 2019 seien es insgesamt 165 gewesen. „Die meisten hatten sich in den letzten Tagen vor dem Beginn und in der ersten Woche des ,Stadtradelns‘ angemeldet“, erinnert sie sich.

Als besondere Motivatoren für die Aktion gelten Stadtradel-Stars, die sich während der drei Wochen ausschließlich auf dem Drahtesel fortbewegen. Für die Verbandsgemeinde ist das laut Schnober der Carlsberger Mirko Hackl, der täglich zur BASF radelt und im Jahr mehr als 20.000 Kilometer im Sattel sitzt. In Grünstadt wird wieder Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) 21 Tage lang komplett aufs Auto verzichten, wie Schenk verrät.

Radlerfrühstück zum Start

Wagner und sein Amtskollege von der VG, Frank Rüttger (CDU), werden dafür sorgen, dass die Teilnehmer gestärkt in die Pedale treten. Bei einem Radlerfrühstück zum Auftakt werden sie am 19. August um 7.30 Uhr auf dem Von-Skell-Platz Papiertüten mit gesunden Snacks verteilen. Am „Stadtradeln“ beteiligen kann man sich selbstverständlich auch auf einem E-Bike. Aufladen kann man diese Räder an zehn Stationen, darunter sieben im Leiningerland und drei in Grünstadt.

Die Ladesäulen stehen in Bockenheim (Tourist-Info, Haus der Deutschen Weinstraße, Weinstraße 91b), Bissersheim (Maier’s Kuchentheke, Luitpoldstraße 5), Ebertsheim (Kerweplatz an der Grundschule), Großkarlbach (Hotel-Restaurant Winzergarten, Hauptstraße 17), Hettenleidelheim (Freibad, Am Schwimmbad 25), Kirchheim (Bahnhof, Bahnhofstraße 1) und Obersülzen (Vereinsgaststätte Sülzer Tor, Grünstadter Straße 25) sowie in Grünstadt auf dem Luitpoldplatz, am CabaLela und auf der Alla-Hopp-Anlage.

