Kilometer sammeln können die Bürger aus dem Kreis Bad Dürkheim seit dem 19. August bei der „Stadtradel“-Aktion. Die Verwaltung hat dafür verschiedene Touren organisiert. Eine führt am Sonntag auch ins Frankenthaler Umland – mit einem bekannten „Stadtradel-Star“.

Fünf Tagestouren will Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) bis zum Ende der Aktion am 8. September durch den Landkreis machen. Begleitet wird er dabei auch von einigen Lokalpolitikern. Bei der Tour von Freinsheim bis nach Kallstadt, die am Sonntag auch durch Gerolsheim, Dirmstein, Laumersheim und Großkarlbach führt, sind die Ortsbürgermeister Erich Weyer (FWG, Gerolsheim), Arno Wieber (CDU, Laumersheim) und Paul Schläfer (FWG, Großkarlbach) dabei. Die Dirmsteiner Ortsspitze vertritt der Erste Beigeordnete Hans Scherer (CDU).

Abfahrt in Freinsheim

Die Tour beginnt um 8.10 Uhr am Kreishaus in Bad Dürkheim und führt über den Bahnhof in Freinsheim ab 9.45 Uhr nach Weisenheim am Sand. Von dort geht es um 10.15 Uhr ans Dorfgemeinschaftshaus in Gerolsheim, wo ein 15-minütiger Stopp an der protestantischen Kirche eingelegt wird. Die nächste Etappe führt um 10.45 Uhr von Gerolsheim nach Dirmstein. Am Rathaus ist die Ankunft für 11 Uhr geplant. Um 11.15 Uhr geht es weiter Richtung Laumersheim, wo gegen 11.30 Uhr erneut ein kurzer Stopp an der katholischen Kirche eingeplant ist. Abfahrt Richtung Mühle in Großkarlbach ist in Laumersheim um 11.45 Uhr. An der Mühle steht die 30-minütige Mittagspause an.

Die weiteren Etappen führen die Radler über Bissersheim, Dackenheim, Herxheim am Berg, Weisenheim am Berg und Leistadt, bevor es gegen 15.40 Uhr von Kallstadt aus wieder zurück ans Kreishaus geht.

Strampeln fürs Klima

Der Kreis Bad Dürkheim macht bereits zum zweiten Mal beim „Stadtradeln“ mit. Die Aktion ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses, einem großen Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen. Ziel ist es, innerhalb von drei Wochen möglichst oft das Auto stehen zu lassen und aufs Fahrrad umzusteigen – dem Klima zuliebe. Mitmachen kann jeder Kreisbürger. Man kann sich alleine oder als Team anmelden. Mehr Informationen gibt es unter www.stadtradeln.de.