Die Graffiti-Schmierereien an der Sommerhalle sind ein besonders krasses Beispiel für Vandalismus im Grünstadter Stadtpark. Nach „normalen“ Wochenenden haben die Mitarbeiter des Bauhofs oftmals einiges an Müll zu entsorgen.

Die Stadt will die Grillhütte auf dem Berg erst ab Mitte August wieder vermieten, bislang habe man coronabedingt davon abgesehen. Genutzt wird die Fläche an den Wochenenden aber natürlich schon jetzt. Was sich auch am Inhalt der Abfalleimer ablesen lässt. „Meistens laufen nach den Wochenenden die Mülleimer über, weil dort unzählige Flaschen und Pizzakartons entsorgt werden“, heißt es von der Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Die Mitarbeiter des Bauhofs seien drei- bis viermal pro Woche im Stadtpark unterwegs und würden den Müll mitnehmen. „Grobe Verunreinigungen und badende Hunde im Kneippbecken wurden dabei nicht festgestellt“, heißt es – bei der RHEINPFALZ hatte es zuvor eine Beschwerde über Hunde im Becken gegeben.

Parkschenke wird entkernt

Die in die Jahre gekommene Parkschenke wird renoviert. Die Arbeiten an der Gaststätte, die der Stadt gehört, sollen Mitte kommenden Jahres abgeschlossen sein. Zurzeit wird das Gebäude entkernt, zudem liefen die Planungen, auch in Abstimmung mit dem künftigen Pächter der Wirtschaft. Die Arbeiten sind noch nicht ausgeschrieben, einzelne Bestellungen (Fenster) sollen mit Blick auf die Materialengpässe auf dem Bau aber bereits früher getätigt werden.