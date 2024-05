Die Anwohner der Bückelhaube, die direkt an den Stadtpark angrenzt, sind entsetzt. Ist doch kürzlich ein markanter Baum, eine mehrstämmige Rotbuche, total verstümmelt worden. Es war „der schönste Baum Grünstadts“, klagt eine 85-Jährige. Die Anwohnerin der Bückelhaube hat jeden Tag beim Verlassen ihres Hauses auf diese beeindruckende Rotbuche geschaut, die den auf der Parkbank Sitzenden großzügig Schatten spendete. Eines Tages seien Männer mit einer großen Motorsäge gekommen. Das Ergebnis ihres Einsatzes: Von den mächtigen Stämmen sind nur noch Stümpfe übrig. „Warum beauftragt die Stadt so etwas?“, fragt die Seniorin. Ihr Nachbar schimpft: „Das ist eine Katastrophe!“ Angeblich war die Rotbuche kaputt, durch einen Schädling geschwächt. Der Erhalt des alten Baums kaum möglich, erklärt eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Kaputt ist aber noch viel mehr in der Grünanlage. Was die Verwaltung dazu sagt. Mehr zum Thema lesen Sie hier.