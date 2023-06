2000 Jahre in zwei Stunden komprimiert: Das erwartet die Teilnehmer der nächsten Stadtführung mit Helmut Brünesholz. Dabei erfahren die Teilnehmer vom Gästeführer Wissenswertes über die Eisenberger Lokalgeschichte am Beispiel bedeutsamer Stationen im historischen Ortskern.

Die Tour durch Eisenberg startet um 14 Uhr am Brunnen im Rathaushof. Weiterer Programmpunkt ist die Graf´sche Mühle, in der in früheren Zeiten aus Eichenrinde Gerbsäure zur Herstellung von Leder gewonnen wurde. In diesem Zusammenhang kann der Gästeführer, der im Hauptberuf Arzt ist, etwas über die Verwendung von Gerbsäure in der heutigen Medizin erzählen. Nicht fehlen dürfen bei dem Rundgang das 1566 für den Keller Bergner erbaute Zehnthaus und der rekonstruierte Storchenturm, dessen Original aber an einer anderen Stelle stand.

An kriegerische Auseinandersetzungen im 19. Jahrhundert erinnert das etwas versteckte Denkmal auf dem Freiheitsplatz. Hier kann vielleicht der eine oder andere Teilnehmer den Namen einer seiner Vorfahren finden. Aus zeitlichen Gründen können die protestantische und katholische Kirche nur von außen betrachtet werden. Das Innere der beiden Gotteshäuser kann aber bei einer gesonderten Führung am 8. Juli mit dem Thema „Kunst in Eisenberg“ besichtigt werden.

Ein Schwerpunkt der aktuellen Veranstaltung soll die historische Einordnung einzelner Gebäude in ihre jeweilige Entstehungszeit sein. Unter anderem nennt Brünesholz den Bau der beiden Kirchen im Kaiserreich und im Ersten Weltkrieg. Vielleicht weniger bekannt ist die interessante Geschichte der heutigen Friedhofsglocke, die – wenn sie wieder repariert ist – bei Beerdigungen auf dem Weg zum Grab läutet.

Geklärt wird ebenso die Bedeutung der Skulptur auf dem Wochenmarktplatz. Sie wird im zwar Volksmund „Rostiger Ritter“ genannt, hat aber nichts mit den historisch verbürgten Rittern von Isenburg zu tun. Auch darauf wird während der Führung eingegangen und ebenfalls die Herkunft des Hufeisenwappens erläutert.

Es gebe viel zu entdecken, so Brünesholz vorab, aber neben historischem Wissen werde er versuchen, den Teilnehmern auch Heiteres und Besinnliches nahe zu bringen. Die Führung findet bei jedem Wetter statt, deshalb sollte auf festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung geachtet werden.

Termin

Samstag, 17. Juni, 14 Uhr, Rathaushof. Anmeldung unter Telefon 06351-407511 oder c.krill@vg-eisenberg.de oder direkt bei Helmut Brünesholz: helmut.bruenesholz@t-online.de