Am Freitagabend waren alle mutigen Kinder in die Stadtbücherei nach Grünstadt zum Halloween-Basteln und Gruseln eingeladen. Neben einer spannenden Rallye durch die Bücherei und tollen Bastelangeboten wurden auch Gruselgeschichten mit dem Kamishibai-Theater vorgelesen.

Der Andrang war groß. Schätzungsweise über 60 Kinder waren mit ihren Eltern gekommen, um Halloween in der Bücherei zu feiern. Und alle waren verkleidet. Da war beispielsweise Josefine aus Kirchheim, die gemeinsam mit ihrer Freundin Emily (beide vier Jahre alt) als Gespenster verkleidet gekommen waren. „Jede von uns hat ein tolles Schloss gebastelt und auch noch eine Fledermaus ausgeschnitten“, erzählte Josefine stolz. Die sechsjährige Dana aus Grünstadt liebt Tiere und ist deshalb in ein Eulenkostüm geschlüpft, das sie auch am Montag, dem eigentlichen Halloween-Tag abends tragen will, wenn sie durch die Straßen von Grünstadt zieht, um Süßes oder Saures an den Haustüren zu verlangen. Die vierjährige Ida ist derweil als Fuchs verkleidet. Sie sagte: „Meine selbst gebastelte Fledermaus hat sogar einen Edelstein.“

Till (sechs Jahre) aus Ramsen hat das Vorlesen viel Spaß gemacht. „Wir haben ,Die kleine Hexe’ und ,Das kleine Gespenst’ gehört und da ich auch sonst gerne Geschichten höre, war das für mich heute am Schönsten“, sagte der Ninjago-Kämpfer Till strahlend. Jan und Vincent (beide vier Jahre) aus Grünstadt haben Gespenster-Anhänger gebastelt und auch ein Schloss, in das man ein Teelicht stellen kann. Die achtjährige Doreen aus Bockenheim, die als Vampir verkleidet ist, hat Spaß mit ihrer ausgeschnittenen Fledermaus.

Resonanz größer als erwartet

„Wir haben damit gerechnet, dass es voll wird, aber nach zweijähriger Corona-Pause waren wir dann doch überrascht, dass es so viele Kinder waren“, berichtete Margit Eibel, eine der Bücherei-Mitarbeiterinnen, die mit den Kindern an drei Tischen gebastelt hat. Vor Corona habe 15 Jahre lang ein wöchentliches Lesen und Basteln in der Bücherei stattgefunden, das durch Corona ausgebremst worden sei. „An die Geräuschkulisse muss man sich erst wieder gewöhnen“, sagte Eibel lachend und ergänzte: „Wir haben heute bestimmt 50 Schlösser, 50 Fledermäuse und 70 Gespenster ausgeschnitten und bemalt.“

Amélie Schneider, die neue Leiterin der Bücherei, die als Hexe verkleidet ist, hat den Kindern in zwei Gruppen vorgelesen und die Geschichten durch das Kamishibai-Theater veranschaulicht. Das Theater besteht aus einem handlichen Kasten aus hellem Holz, zwei Flügeltüren, die sich beim Erzählen langsam öffnen, wie bei einem richtigen Theater. Die Kinder fühlten sich wie magisch angezogen, wenn in dem hölzernen Kasten kleine Szenen und große Gefühle lebendig wurden. „Ich habe vier Gruselgeschichten vorgelesen und die Kinder hingen regelrecht an meinen Lippen, saßen und standen um mich herum, um möglichst viel mitzubekommen“, freute sich die neue Bücherei-Leiterin, die von ihrem gesamten Team, insgesamt vier Mitarbeiterinnen, unterstützt wurde.

Neben dem Vorlesen gab es eine Rallye durch die Bücherei, in der es galt, mysteriöse Symbole zu finden und das geheime Lösungswort zu erraten, das sich dahinter verborgen hatte. Dabei mussten beispielsweise die Zutaten für den Hexentrank markiert, der richtige Schlüssel für die Truhe von Graf Dracula gefunden und ein rätselhaftes Puzzle, das tief in den Ecken der Bücherei versteckt war, richtig zusammengesetzt werden. Schneider sagt lachend: „Auf dem Spinnennetz, das wir auf den Boden geklebt haben, können die Kinder ein Stationenspiel machen und in den Fühlboxen haben wir allerlei Gruseliges versteckt, beispielsweise Glibber, kleine Gummikürbisse, Nudeln, Schnecken, Eidechsen und Spinnen – natürlich alles aus Gummi, aber nicht weniger gruselig.“