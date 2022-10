Die Stadtbücherei Grünstadt, die am Freitag zu einem Halloween-Spektakel einlädt, hat den ersten Preis in der Rubrik „Größte Steigerung bei den erfolgreichen Lesesommer-Teilnehmern“ im Vergleich zum Vorjahr erhalten. Diese Auszeichnung vom Landesbibliothekszentrum hat die Einrichtung in der Kategorie der hauptamtlich geleiteten Bibliotheken nun schon zum dritten Mal bekommen, wie die neue Leiterin Amélie Schneider informiert. Sie blickt auf die Statistik: Insgesamt seien bei der diesjährigen Aktion in Grünstadt 2273 Bücher gelesen worden. 211 Kinder hatten jeweils mindestens drei Bücher verschlungen und wurden mit entsprechenden Urkunden belohnt. Um die Lücke für die Jungen und Mädchen in den Kitas zu schließen, hatte der Vorlesesommer Premiere. Schneider berichtet, dass 85 Kinder den Inhalt von mindestens drei Bücher vorgetragen haben und dafür Urkunden erhielten. „In der Summe wurden 717 Bücher vorgelesen“, bilanziert die Büchereileiterin zur Aktion des Landesbibliothekszentrums und der Bibliotheken aus Rheinland-Pfalz. Am Freitag, 28. Oktober, erwarte die kleinen Leser ein offenes Angebot zum Thema Halloween, kündigt sie an. „Zwischen 17 und 19 Uhr wird vorgelesen, gebastelt und gerätselt – natürlich in schaurig schönen Kostümen.“