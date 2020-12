Eigentlich wollte die Grünstadter Stadtbücherei ihr Übergangsdomizil im ehemaligen Brauhaus im Weinstraßencenter am Dienstag öffnen. So vermeldete es jedenfalls der Newsletter des Freundeskreises der Bücherei. Der Umzug aus dem Leininger Oberhof in der Neugasse in die Räume in der Turnstraße 11 ist zwar geschafft. Dort soll die Bücherei etwa zwei Jahre lang bleiben, bis die Sanierung des Oberhofs fertig ist. Doch aus der Eröffnung wird zumindest am Dienstag leider nichts: Wie Bücherei-Leiterin Renate Sobik-Rezmann auf Anfrage informierte, hat die Stadtverwaltung noch nicht darüber entscheiden. Grund ist auch hier die Corona-Pandemie. Ob die Bücherei noch in diesem Jahr öffnen kann oder doch erst Anfang 2021, stehe noch nicht fest.