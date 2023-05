Seit 2011 wird in der Stadtbücherei Grünstadt, die über 31.000 Medien verfügt und ein umfangreiches Online-Angebot hat, eine relativ geringe Nutzungsgebühr von jährlich zehn Euro erhoben. Aufgrund ihres Schuldenstandes ist die Stadt aber gehalten, ihre Einnahmemöglichkeiten besser auszuschöpfen. Außerdem wächst das Defizit der öffentlichen Bibliothek: 2021 betrug der Verlust noch rund 84.000 Euro, 2022 war er schon auf 298.000 Euro geklettert und für das laufende Jahr wird mit einem Minus von 347.000 Euro gerechnet. Deshalb soll der Jahresbeitrag um satte 150 Prozent auf 25 Euro steigen. Über einen entsprechenden Beschlussvorschlag hatte der Stadtrat bei seiner jüngsten Sitzung zu befinden. Der Leiterin der Einrichtung, Amélie Schneider, ist die geplante Erhöhung zu heftig. In einer E-Mail bat sie darum, auf maximal 20 Euro zu gehen. Diesem Wunsch folgte das Gremium fraktionsübergreifend, auch wenn man sich einig war, dass der Zeitpunkt vor dem Umzug der Bücherei zurück in den Leininger Oberhof ungünstig ist.