Der Lockdown ist vorüber: Die Stadtbücherei Grünstadt öffnet am Dienstag, 16. März, wieder. Die Leser können sich im Ausweichquartier im Brauhaus am Luitpoldplatz neue Bücher holen. Die Öffnungszeiten sind Dienstag, Mittwoch und Freitag: 14.30 bis 19 Uhr, Donnerstag: 9 bis 12 Uhr und 14.30 bis 19 Uhr, und Samstag: 10 bis 13 Uhr. Der Zugang ist für maximal zehn Personen erlaubt, Sicherheitsabstand ist einzuhalten, ein medizinischer Mundschutz oder eine FFP-2-Maske müssen getragen und die Hände im Eingangsbereich desinfiziert werden. Für Menschen ab 65 Jahren liefert der Freundeskreises weiterhin Bücher aus. Das Büchereiteam bietet an, ein Bücherpaket zusammenstellen, das fertig verbucht in der Bücherei abgeholt werden kann. Für Unentschlossene werden auch „Überraschungspakete“ gerichtet.

Kontakt



E-Mail: stadtbuecherei@gruenstadt.de; Telefon: 06359/960144.

Mehr zum Thema