Eine gute Nachricht für Leseratten, die lieber vor Ort bummeln und in ihre Bücher reinlesen, bevor sie sie ausliehen, kommt vom Team der Stadtbibliothek: Ab dem morgigen Dienstag darf die endlich wieder geöffnet werden. „Das Team freut sich, den Leserinnen und Lesern das Ausweichquartier im Brauhaus vorzustellen und alle wieder persönlich begrüßen zu dürfen“, heißt es in einer Mitteilung. Die folgenden „normalen“ Öffnungszeiten werden ab morgen gelten: dienstags von 14.30 bis 19 Uhr, mittwochs von 14.30 bis 19 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 14.30 bis 19 Uhr, freitags von 14.30 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Die Nutzung der Stadtbücherei sei natürlich nach wie vor nur eingeschränkt möglich, teilt das Team mit. So ist der Zugang für maximal zehn Personen erlaubt, es muss ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten werden und Voraussetzung für das Betreten der Bücherei ist ein medizinischer Mundschutz beziehungsweise eine FFP2-Maske. Die Hände sollen im Eingangsbereich an dem dafür vorgesehenen Spender desinfiziert werden. Für Menschen ab 65 Jahren, die lieber weiter vorsichtig sind, bleibt das Angebot des Lieferservice vom Freundeskreis der Stadtbücherei übrigens weiter bestehen. Außerdem haben die Leser die Möglichkeit, sich vom Büchereiteam im Vorfeld maximal zehn Medien zusammenstellen zu lassen, um diese dann abzuholen. Für Unentschlossene und Mutige werden zudem weiter „Überraschungspakete“ gerichtet.