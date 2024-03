Die Stadt Grünstadt will in weitere ihrer Immobilien neue Gasheizungen einbauen. Vor wenigen Wochen hat der Rat bereits beschlossen, derartige Anlagen für die Dekan-Ernst- und für die Sausenheimer Ritterstein-Grundschule anzuschaffen. Das einzige Nein-Votum kam vom Grünen-Ratsherrn Karlheinz Buch, der sagte: „Das ist so rückwärtsgewandt, ich kann da nicht zustimmen.“ Seine Fraktionskolleginnen hingegen stimmten wie der Rest des Gremiums für die Technik, die laut Bundesregierung aus Klimaschutzgründen möglichst bald ausgemustert werden soll. In einer Ausschusssitzung hat die Verwaltung nun angekündigt, dass sie auch für mehrere städtische Wohnungen in der Schillerstraße neue Gas-Brennwertgeräte anschaffen will. Bislang werden die Räume mit Einzelöfen beheizt. Grundsätzliche Einwände dagegen wurden in der Sitzung nicht vorgebracht. Elke Vetter (Grüne) regte an, statt auf Einzel-Thermen für die verschiedenen Appartements auf Zentralheizungen zu setzen. Sie gehe davon aus, dass damit die Wartung einfacher werde.