Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil das Schulhaus der Dekan-Ernst-Schule all die neuen Erstklässler nicht fassen kann, muss die Stadt fürs neue Schuljahr zwei Container besorgen. Dabei gibt es eigentlich genug Platz – und zwar in den Schulen in Sausenheim und Asselheim. Warum klappt es dann nicht, dass ein Teil der Grünstadter Kinder die Schulen dort besucht?

Grünstadt hat drei Grundschulen: in der Stadt selbst und in den Ortsteilen Sausenheim und Asselheim. Doch während die kommenden Erstklässler in Sausenheim und Asselheim einigermaßen