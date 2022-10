Renate Sobik-Rezmann, Leiterin der Stadtbücherei Grünstadt, ist bei einer kleinen Feierstunde aus dem aktiven Dienst verabschiedet worden. „Sie war eine sehr engagierte und kompetente Führungskraft, die es verstand, die Bücherei bemerkenswert zu leiten und gleichzeitig den menschlichen Umgang mit den Kolleginnen und Besuchern zu pflegen“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Stadt. Sobik-Rezmann habe in der Stadtbücherei Grünstadt Vielfältiges bewirkt, seit sie 2015 die Leitung übernahm. Die Leseförderung sei für sie ein großes Thema gewesen, ebenso wie die gute Zusammenarbeit mit den Schulen. Die Führungen der Schulklassen sowie das Angebot der Autorenlesungen seien in ihrer Amtszeit weiter ausgebaut worden, für die Kleinsten wurden obendrein Vorlesestunden eingeführt. Sobik-Rezmann hat sich laut Stadt auch für die Gründung des Freundeskreises der Stadtbücherei eingesetzt, durch dessen Unterstützung mehr Veranstaltungen geplant und umgesetzt werden konnten. Die Planungen beim Umbau im Leininger Oberhof hätten sie und ihr Team ebenfalls mit voller Kraft unterstützt und viele Ideen miteingebracht. So wird es im neu renovierten Leininger Oberhof künftig einen gemeinsamen Veranstaltungsraum sowie ein Lesecafé geben, das zum Verweilen einladen soll. Bürgermeister Klaus Wagner bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und das Engagement von Sobik-Rezmann. Ihre Nachfolgerin, Amélie Schneider, ist gelernte Buchhändlerin und hat die Leitung der Stadtbücherei bereits übernommen.