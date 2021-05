Von Hermann Schäfer

Es tut sich was auf dem Eisenberger Marktplatz. Nicht nur in den Gärten wächst das Grün und blühen die Blumen, auch die bis mit Stauden bepflanzten drei Hochbeete werden mit zur Begrünung des Marktplatzes und der Innenstadt beitragen. So zumindest lautet der Wunsch von Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG), der sich vorstellen könnte, dass sich Anwohner als Gießpaten bereit erklären. Außerdem werden noch Sponsoren für die Bepflanzung der übrigen sieben Hochbeete gesucht. Interessenten können sich bei der Stadt melden. Funck ist davon überzeugt, dass den Anwohnern oder auch anderen Bürgern die Verschönerung des Marktplatzes wichtig ist. Falls diese Aktion allerdings nicht gewollt sei und nicht akzeptiert werde, „kommen die Hochbeete mit den Blumen im nächsten Jahr wieder weg“, so Funck.