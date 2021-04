Die Stadt Grünstadt sucht Menschen mit Lebenserfahrung und Einfühlungsvermögen, die sich zutrauen, bei Streitigkeiten zwischen Grünstadtern zu vermitteln. Auf eine entsprechende Ausschreibung für die Posten von Schiedsperson und Stellvertreter hätten sich bislang keine Interessenten gemeldet, berichtet Bürgermeister Klaus Wagner (CDU), der bis 11. Mai auf entsprechende Rückmeldungen hofft: „Ansonsten weiß ich nicht, wie’s weitergeht.“ Die Amtszeit der Schiedsleute beträgt fünf Jahre, die Wahl erfolgt durch den Stadtrat. Optimal für das Ehrenamt ist, wer „gesunde Menschenkenntnis, viel Geduld, etwas Zeit und die Fähigkeit zur Abfassung von schriftlichen Vergleichsprotokollen“ mitbringe, heißt es von der Verwaltung. Schiedspersonen werden von der Direktion des Amtsgerichts Grünstadt ernannt. Klassischerweise vermitteln sie bei Nachbarschaftsstreitigkeiten. Im Regelfall sollte das Schiedsverfahren mit einem Verhandlungstermin abgeschlossen sein. Ein von beiden Seiten geschlossener Vergleich ist 30 Jahre lang gültig. Ist keine Einigung möglich, stellt die Schiedsbehörde dem Antragsteller eine „Erfolglosigkeitsbescheinigung“ aus. Dies ist in vielen Fällen die Voraussetzung, dass er beim zuständigen Amtsgericht Klage einreichen kann. Weitere Informationen bei Jürgen Bracht, Telefon 06359/805-301, oder Patricia Rizzo, Telefon 06359/805-316, oder per E-Mail an: ordnungsamt@gruenstadt.de.