Der Schlusssatz von Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) nach einer Internet-Veranstaltung zur Zukunft des Musikschulgeländes fasst die Nachteile der Online-Kommunikation zusammen: „Mich beschleicht das Gefühl, in einer Präsenzsitzung wäre das besser aufgearbeitet worden.“

Es war nicht so, dass die Architekten am Mittwochabend bei der Internet-Sitzung über das Konzeptvergabeverfahren für das Gelände der Musikschule etwas falsch gemacht hätten – sie erklärten die Hintergründe und das Wesen eines solchen Verfahrens in der gebotenen Kürze. Es waren eher die Rückmeldungen der Zuhörer, die das Gefühl aufkommen ließen, dass die Erwartungen an und die Vorgaben für das Projekt auseinander klaffen.

Der Ansatz der Stadt ist: Auf dem 2552 Quadratmeter großen Gelände der Musikschule soll ein Gebäude errichtet werden, in dem auch Menschen Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, die nicht mehr als 5,70 Euro Miete pro Quadratmeter zahlen können. Die Hälfte der Wohnfläche soll geförderter Wohnraum sein. Wie viele Stockwerke und wie viele Wohnungen letztendlich gebaut werden, ist offen. Dazu gibt es keine Vorschriften.

Gute Idee für freie Fläche gesucht

Architekt Marcus Hille (Büro Hille und Tesch in Ingelheim), der das Projekt begleitet, sagte, er müsse zurückhaltend sein und dürfe „potenziellen Bewerbern nicht zu viel verraten, damit es keine Informationsvorsprünge gibt“. In Anbetracht der Tatsache, dass neben dem Musikschulgebäude ein Hochhaus steht und mit Blick auf die vorhandene Fläche könne man aber davon ausgehen, dass ein sechsgeschossiger Bau mit 15 bis 20 Wohnungen möglich wäre.

Das Grundstück bleibt im Eigentum der Stadt, es soll über einen Erbpacht-Vertrag an den Bauherrn verpachtet werden. Das Erbbaurecht ermöglicht es dem Bauherrn, ein Grundstück über einen Zeitraum von bis zu 99 Jahren zu pachten und darauf ein Haus zu bauen. Dafür fallen monatliche, vierteljährliche oder jährliche Zahlungen an: der Erbbauzins. Welche Baugemeinschaft, Baugruppe oder welcher Privatinvestor zum Zuge kommt, entscheide sich zuvörderst nach der Qualität des Entwurfs. Der Preis spiele eine nachgeordnete Rolle.

Ziel: Einen Glanzpunkt zu schaffen

Bürgermeister Wagner wünscht sich, „dass die Stadt an dieser Stelle ein Stück weit erblüht“ und sagte: „Wir hoffen, dass wir zahlreiche Bewerber bekommen, die interessiert sind, sich da zu engagieren.“ Mitte Februar soll das Vorhaben öffentlich ausgeschrieben werden, Interessenten könnten sich innerhalb eines Monats bewerben, informierte Hille. Dabei müssten die Investoren einen Bonitätsnachweis erbringen und die Architekten nachweisen, dass sie vom Fach sind. Die Unterlagen müssen bis Anfang Juni abgegeben werden, eine Jury – bestehend aus Kommunalpolitikern, Verwaltungsmitarbeitern und drei externen Fachleuten – bewertet die Vorschläge Ende Juni und unterbreitet dem Stadtrat einen Vergabevorschlag.

Bis zum Sommer soll klar sein, wer zum Zug kommt. Den Abriss des Musikschulgebäudes muss der Bauherr selbst bezahlen. Büroräume könnten mit eingeplant werben, Schwerpunkt solle aber das Thema Wohnen sein – auch Mehrgenerationen-Konzepte sind denkbar.

Bei der Online-Sitzung hat sich gezeigt, dass die Erwartungen der Zuhörer und das Korsett einer Konzeptvorgabe nicht unbedingt zusammenpassen. Es gab mehrere Fragen dazu, ob die Grünstadter Bürger ihre Ideen einbringen können.

Sind Ideen der Bürger erwünscht?

Die salomonische Antwort war: Ja, das könnten sie zwar, aber sie dürften nicht erwarten, dass die Bauherren den Wunsch-Katalog eins zu eins abarbeiten. „Das Konzept zu erstellen ist Aufgabe der Bewerber“, stellte Wagner klar, betonte aber mehrfach, dass man sich mit Vorschlägen an die Stadtverwaltung wenden könne: „Wir nehmen Anregungen für die Ausschreibung an.“

Architekt Hille brachte es so auf den Punkt: „Gedanken sind nie schädlich.“ Wenn jemand besondere Ideen habe, solle er die ruhig äußern – allerdings müsse das schnell geschehen, da das Projekt bald ausgeschrieben werde. Auf die Frage, ob nur „Großinvestoren“ bauen könnten, schlug der das Projekt ebenfalls begleitende Architekt Gregor Bäumle (Darmstadt) vor, dass sich interessierte Grünstadter zusammenschließen: „Eine Vereinigung von mehreren Privatleuten könnte ein Angebot abgeben.“

Die Begleitung des Projekts durch die Architekten und weitere Kosten des Verfahrens werden mit 25.000 Euro aus einem Förderprogramm des Landes gesponsert.

